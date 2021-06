Gaming-Doppelpack im Angebot sparen bei Saturn

Bei Saturn gibt es aktuell Highlight-Games im Doppelpack und diverse Bundles im Angebot. Ein Blick als Gaming-Fan in den Onlineshop von Saturn könnte sich für euch momentan auszahlen! Das Gaming-Doppelpack ist bereits gestartet und wir erklären euch ganz einfach und schnell, wie diese Aktion überhaupt abläuft.

Denn der Gedanke ist ganz simpel. Ihr bestellt euch Spiele für eure PS4 oder PS5 zum Top-Aktionspreis, könnt günstige und generalüberholte Konsolen und sogar Mega-Bundles kaufen. Und so einfach geht’s:

Ihr legt ein Spiel eurer Wahl in den Warenkorb Das zusätzliche Spiel legt ihr danach ebenfalls in den Warenkorb Profitiert vom Preisabzug an der Kasse (automatisch im Warenkorb)

Beispielsweise könnt ihr euch so die PS5-Titel Marvel’s Spider-Man: Miles Morales und Demon’s Souls für 69,99€ sichern.

Oder ihr kauft die PS4-Games Marvel’s Spider-Man: Miles Morales und The Last of Us 2 mit dieser Methode, und das sogar für schlappe 59,99€.

Generalüberholte PS4-Konsole zum Aktionspreis

Weiter gibt es die generalüberholten PS4-Konsolen, die ihr euch jetzt zum Aktionspreis sichern könnt. Es sind aufgearbeitete PS4-Konsolen, die technisch einwandfrei funktionieren, allerdings kleinere, optische Mängel aufweisen. Folgende Angebote könnt ihr wahrnehmen:

Wichtig: Das Gaming-Doppelpack ist gestartet, allerdings gelten die Angebote nur, solange der Vorrat reicht oder bis zum Ende des 15. Juni 2021.