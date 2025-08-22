Satisfactory: Konsolenversion ab Nov. 2025 – Endlich auf PS5 und Xbox Series X/S!

Fans von Satisfactory dürfen sich freuen, denn das beliebte Open-World-Automationsspiel von Coffee Stain Studios erhält endlich einen Veröffentlichungstermin für die Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Laut einem neuen Trailer, der auf der Gamescom vorgestellt wurde, wird Satisfactory am 4. November 2025 für die genannten Konsolen erhältlich sein. Das Spiel, das bereits auf dem PC mit einer überwältigend positiven Bewertung auf Steam glänzt, bietet nun eine bequemere Möglichkeit, in die faszinierende Welt der Fabrikautomation einzutauchen.

Satisfactory auf Konsolen

Was bietet die Konsolenversion von Satisfactory? Die Konsolenversion von Satisfactory bringt das gefeierte Gameplay des PC-Spiels auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Spieler können sich darauf freuen, die gigantischen Fabriken und raffinierten Automatisierungssysteme, die das Spiel so beliebt gemacht haben, nun auch auf ihren Konsolen zu erleben. Dabei bleibt jedoch unklar, ob es Einschränkungen im Vergleich zur PC-Version geben wird. Ebenfalls offen ist die Frage, ob Crossplay zwischen den Plattformen unterstützt wird.

Die Entwickler von Coffee Stain Studios haben in einer früheren Community-Aktualisierung die Herausforderungen bei der Portierung des Spiels auf Konsolen beschrieben. Mikael Niazi, Community Manager bei Coffee Stain Studios, erklärte in einem YouTube-Video, dass es nicht einfach sei, ein komplexes Spiel wie Satisfactory auf die relativ kleinen Controller der Konsolen zu übertragen.

Entwicklungsfortschritte und Verzögerungen

Warum wurde die Veröffentlichung verschoben? Ursprünglich war die Veröffentlichung von Satisfactory für Konsolen für das erste Quartal 2025 geplant. Aufgrund von Änderungen in der Spieleentwicklung musste dieser Zeitplan jedoch angepasst werden. In einem Livestream im März 2025 bestätigten die Entwickler, dass die Konsolenversionen nach dem großen 1.1-Update des Spiels veröffentlicht werden sollen.

Das Update 1.1, das im Juni 2025 veröffentlicht wurde, brachte zahlreiche neue Funktionen und überarbeitete bestehende Systeme, um das Spielerlebnis weiter zu verbessern und robuster zu machen. Während eines Entwickler-Livestreams im Juni wurde die Möglichkeit von Crossplay mit den Konsolen diskutiert. Obwohl es zum Start keine Crossplay-Funktion geben wird, schloss Niazi eine zukünftige Implementierung nicht aus.

Zukunftsaussichten und Community-Feedback

Welche Pläne gibt es für die Zukunft? In Bezug auf die Zukunft von Satisfactory auf den Konsolen gibt es derzeit keine Pläne, das Spiel im Xbox Game Pass verfügbar zu machen. Diese Information wurde von Jason Edwards, dem neuen Community-Manager von Satisfactory, bestätigt. Das Fehlen von Crossplay und der Verfügbarkeit im Game Pass könnte für einige Spieler enttäuschend sein, doch die Entwickler sind offen für zukünftige Verbesserungen basierend auf dem Feedback der Community.

Was denkst du über die bevorstehende Konsolenveröffentlichung von Satisfactory? Wird der fehlende Crossplay-Support ein Hindernis für dich sein? Teile deine Meinung in den Kommentaren!