Rosarien farmen in Silksong – Entdecke den lukrativen Farmspot in Greymoor!

Silksong hat sich seit seiner Veröffentlichung am 4. September 2025 als würdiger Nachfolger des beliebten Hollow Knight etabliert. Entwickelt von dem australischen Studio Team Cherry, spielt das Metroidvania-Abenteuer im mysteriösen Königreich Pharloom. Als Hornet, die ehemalige Prinzessin des gefallenen Königreichs Hallownest, navigierst du durch eine riesige, miteinander verbundene Welt voller einzigartiger Gegner, herausfordernder Bosse und komplexer Umgebungen.

In Silksong sind Rosarien eine der neuen Hauptwährungen, die eine ähnliche Rolle wie Geo im Vorgängerspiel einnehmen. Gerade im ersten Drittel des Spiels kann es jedoch schwierig sein, genügend Rosarien zu sammeln, um wichtige Spielfunktionen wie Schnellreisepunkte und Bänke freizuschalten. Aber keine Sorge, es gibt einen Weg, dieses Problem zu lösen.

Wie kannst du in Silksong schnell Rosarien farmen?

Was ist das Geheimnis hinter dem Farmspot in Greymoor? Wenn du dich in der Nähe von Greymoor befindest, gibt es einen besonders lukrativen Farmspot, den du endlos nutzen kannst. Dieser Ort scheint von den Entwicklern speziell für diesen Zweck vorgesehen zu sein, denn es gibt eine Bank in unmittelbarer Nähe zu einer Gruppe von Eiferern, die etwa 29 Rosarien pro Durchlauf abwerfen. Das bedeutet, dass du etwa 60 Rosarien pro Minute verdienen kannst, also rund 300 alle fünf Minuten.

Um diesen Spot zu finden, musst du dich zum Halfway Home begeben, das praktischerweise nahe der Greymoor Bellway Station liegt. Ruhe dich auf der Bank im Halfway Home aus und gehe dann zwei Bildschirme nach rechts. Dort triffst du auf die besagten Gegner. Besiege sie, kehre zur Bank zurück, um dich auszuruhen und sie wieder erscheinen zu lassen, und wiederhole den Vorgang.

Wie investierst du deine gesammelten Rosarien am besten?

Was kannst du mit den gesammelten Rosarien machen? Wenn du Bellhart gerettet hast, kannst du schnell die Bellway nutzen, um dorthin zu reisen und deine Rosarien in Perlen zu investieren. Mit ausreichend Zeit und Geduld kannst du dadurch sehr reich werden. Es könnte hilfreich sein, eine nette Filmserie nebenbei zu schauen, um die Zeit zu vertreiben, während du farmst.

Team Cherry hat mit Silksong ein umfangreiches Abenteuer geschaffen, das mit über 200 neuen Gegnern, mehr als 40 neuen Bossen und rund 100 verschiedenen Bänken aufwartet. Wenn du bereits in Akt 2 angekommen bist, gibt es weitere Orte, an denen du Rosarien farmen kannst, und du kannst dort etwa 3.500 pro Stunde verdienen.

Silksong bietet eine spannende Erweiterung der Spielmechaniken, die im ersten Titel eingeführt wurden. Mit Hornets Agilität und ihrem nadelbasierten Kampf ist das Spiel sowohl herausfordernd als auch lohnend. Hast du schon eine Strategie entwickelt, um Rosarien zu sammeln? Teile deine Tipps und Erfahrungen gerne in den Kommentaren!