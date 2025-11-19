Rockstar integriert GTA 6-Assets in GTA Online – das steckt dahinter

Es scheint, dass Rockstar Games einige Assets aus GTA 6 in GTA Online eingeführt hat, bevor das neue Spiel überhaupt veröffentlicht wurde. Dies geht aus den Entdeckungen mehrerer Dataminer hervor, die die Spieldateien des Money Fronts Updates durchforstet haben.

Neue Assets durch das Money Fronts Update

Was wurde von den Dataminern entdeckt? Letzte Woche startete Rockstar eine Reihe neuer Missions-Teaser namens Neue-Einträge-Missionen. Dies führte den Dataminer Lucas7yoshi_RS dazu, zu untersuchen, wie die Missionen funktionieren. Dabei entdeckte er, dass die Abdeckung des Pools in Devins Villa tatsächlich aus horizontal platzierten Zäunen mit Planen besteht, die bestehende Assets sind. Dies ist ein cleverer Trick der Entwickler, um die Erstellung eines völlig neuen Assets zu vermeiden.

Ein weiterer Dataminer, rollschuh2282, hielt dies zunächst für ein neues Asset, konnte es jedoch nicht in den Spieldateien finden. Dies führte zu der Entdeckung von Asset-Texturen, die das von Rockstar für GTA VI und nicht GTA V verwendete Namensschema nutzen.

Der Unterschied in der Dateibenennung

Wie unterscheiden sich die neuen Assets von den alten? Lucas erklärt, dass sowohl GTA VI als auch Red Dead Redemption 2 PBR (physically based rendering) und ein neues Charaktersystem namens Metapeds nutzen, im Gegensatz zu GTA V. Aufgrund dessen ist das Dateibenennungsschema deutlich anders als bei GTA V, RDR2 und jetzt GTA VI. Die Namen sind wesentlich länger und enthalten zusätzliche Suffixe.

Die in GTA Online mit dem Namensschema von GTA VI gefundenen Assets sind eine Chinohose, Herzensunterwäsche und ein BH. Diese werden beim Verlassen eines Wäschekorbs während der zweiten Mr. Faber-Mission gefunden. Es gibt bereits Herzensboxershorts in GTA Online, die im Rahmen des Valentine’s Day Massacre Special Updates 2014 eingeführt wurden.

Rockstars Vorgehen bei der Asset-Integration

Warum integriert Rockstar GTA 6 Assets in GTA Online? Lucas vermutet, dass ein Künstler die Assets möglicherweise mit dem falschen Workflow erstellt hat. Es gibt einige GTA Online-Assets, die unerklärlicherweise PBR-Texturen haben, dies könnten jedoch Assets sein, die für GTA V bestimmt sind. Die spezifischen Boxershorts haben nun ein neues Namensschema. Der Dataminer betont, dass die Metapeds-Namensgebung die deutlichste Bestätigung dafür ist, dass diese für GTA 6 gedacht sind, da sie nicht einmal als ordnungsgemäße Kleidung verwendet werden.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Assets, die in einem GTA VI-Trailer zu sehen waren, in GTA Online-Updates hinzugefügt wurden. Verschiedene Kleidungsstücke aus Trailer 1 und Trailer 2 sind in GTA Online vorhanden. Es gab auch Spekulationen, dass Fahrzeuge rückportiert wurden, obwohl dies wenig Sinn macht und eher die Assets für GTA VI verbessert wurden.

