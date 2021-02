Rockstar Games: Fokus bleibt auf Singleplayer- und Multiplayer-Spielen

In jüngster Zeit hat sich Rockstar Games verstärkt um Multiplayer-Spiele wie GTA Online und Red Dead Online gekümmert. Es erscheinen derzeit nur Inhalte mit Multiplayer-Fokus. Doch das heißt nicht, dass das Studio in Zukunft keine Singleplayer-Spiele mehr entwickeln will.

Rockstar Games bleibt dem Singleplayer treu

© Rockstar Games

Mutterkonzern Take-Two bestätigte, dass Rockstar Games nach wie vor Einzelspieler-Titel entwickeln wird. Denn das Studio sei laut Take-Two-Chef Strauss Zelnick bekannt für großartiges Storytelling und fantastische Singleplayer-Erfahrungen.

Laut Zelnick wird sich Rockstar Games in Zukunft am Modell von „GTA 5“ orientieren. Der Titel bietet eine sehr gute Einzelspieler-Erfahrung aber auch einen erfolgreichen und beliebten Online-Modus. Dieses Modell bringt das Beste aus zwei Welten zusammen und funktioniert.

Das zeigt auch „Red Dead Redemption 2“. Denn hier wurde das Modell ebenfalls umgesetzt. RDR 2 bietet eine Singleplayer-Story und „Red Dead Online“ die Multiplayer-Erfahrung.

Strauss Zelnick glaubt nicht, dass Einzelspieler-Titel tot sind, wie er erklärt:

„Vor ein paar Jahren gab es eine Diskussion, nicht hier, nicht bei uns, aber in den Büros einiger unserer Konkurrenten, dass der Einzelspieler tot sei, dass sich alles um den Multiplayer drehe. Wir haben das nicht geglaubt. Ich habe ausdrücklich und öffentlich gesagt, dass wir das nicht glauben, unsere Labels glauben das nicht.“

Das heißt also, dass wir auch in Zukunft weiter Singleplayer-Spiele von Rockstar Games sehen werden. Diese bekommen dann aber wohl genau wie „GTA 5“ und „Red Dead Redemption 2“ einen zusätzlichen Online-Modus spendiert.

Nun müsste das Studio nur mal das nächste Spiel ankündigen, von dem viele glauben, dass es sich um „GTA 6“ handeln könnte. Ob das aber wirklich so ist, werden wir erst noch sehen. Unter Umständen überraschen uns die Entwickler auch mit etwas ganz anderem.