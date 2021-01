GTA Online: Militärtruck Vetir ab sofort erhältlich, holt euch den 100.000 GTA$-Bonus!

Rockstar Games hat bekannt gegeben, welche neuen Inhalte euch in dieser Woche für GTA Online erwarten. Wie gewohnt gibt es ein frisches Fahrzeug, Boni, Rabatte und ein Geschenkt. Alle Details haben wir euch im Folgenden zusammengefasst.

Doppelte Belohnungen gibt es derzeit in der Diamond-Gegner-Modus-Serie. Dreimal so viel GTA$ & RP winken euch in dieser Woche für mobile Operationen. Außerdem erhaltet ihr einen Bonus für das Finden versteckte Pakete. Insgesamt zehn Päckchen warten am Meeresgrund auf euch. Sammelt ihr alle auf, erhaltet ihr eine Belohnung in Höhe von 100.000 GTA$. Nutzt für die Suche die Avisa oder den Toreado. Alternativ findet ihr in eurer Kosatka eine Tauchausrüstung, damit euch bei tieferen Tauchgängen nicht die Luft ausgeht.

© Rockstar Games

Das Preisfahrzeug im Casino von Los Santos

Am Glücksrad könnt ihr in dieser Woche als Preisfahrzeug den Grotti Cheetah Classic gewinnen. Alle 48 Stunden (Echtzeit) könnt ihr euer Glück versuchen.

Rabatte in GTA Online

Alle, die gerne ins Spionagegeschäft einsteigen wollen, sollten diese Woche einen (oder mehrere) Rabatte nutzen, zum Beispiel 40 % auf die mobile Kommandozentrale sowie 30 % auf ihre Waffen- und Fahrzeugwerkstatt oder Sonderangebote für eine Vielzahl weiterer Fahrzeuge, darunter das Atom-U-Boot Kosatka.

25 % Rabatt das U-Boot Kosatka und zugehörige Verbesserungen, Modifikationen und Anpassungen

40 % Rabatt auf die Mobile Kommandozentrale

30 % Rabatt auf die Waffen- und Fahrzeugwerkstatt für die MKZ

40 % Rabatt auf den Cargobob

30 % Rabatt auf den Nagasaki Stryder

30 % Rabatt auf den Ocelot Ardent

Prime Gaming

Alle, die „GTA Online“ spielen und ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte: In dieser Woche gibt es famose 80 % auf den Pegassi Osiris und 70 % auf den Progen PR4.