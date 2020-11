Nicht nur GTA 5 und Red Dead Redemption 2: Viele Rockstar-Hits auf PS5 und Xbox Series X/S spielbar!

Rockstar Games äußert sich erstmals über die Abwärtskompatibilität der eigenen Titel bei PS5 und Xbox Series X/S.

GTA 5 und Red Dead Redemption 2 auf PS5 und Xbox Series X/S zocken

Die PS4- und Xbox One-Versionen von GTA 5 und Red Dead Redemption 2 werden auf der PS5 und der Xbox Series X/S ebenfalls spielbar sein. Ihr könnt also ganz einfach die Spiel-Discs ins Laufwerk der Next-Gen-Konsolen schieben. Besitzt ihr die Titel digital, lassen sie sich via PlayStation Network oder Xbox Live auf der neuen Konsole kostenfrei herunterladen.

GTA 5 sowie Red Dead Redemption 2 werden auf der PS5 und Xbox Series X/S dank Abwärtskompatibilität spielbar sein. © Rockstar Games

Savegame-Transfer bestätigt: Die Speicherstände und alle Errungenschaften lassen sich ebenfalls übertragen. Ihr müsst euer Gangster- oder Outlaw-Leben auf der Next-Gen-Konsole also nicht von Vorne beginnen.

Fortschritt in den Online-Modi übertragbar: Gleiches gilt auch für GTA Online und Red Dead Online. Euer Fortschritt lässt sich auf die PlayStation 5 und Xbox Series X/S übertragen, wenn ihr dasselbe PlayStation-Network- bzw. Xbox-Live-Konto auch auf der neuen Konsole verwendet.

Monatliche Geldgeschenke in „GTA Online“: Alle PlayStation Plus-Mitglieder erhalten nach wie vor jeden Monat 1 Million GTA$ beim Login in „GTA Online“ auf der PS4. Diese Bonus-Aktion gilt bis zum Release der PS5-Version von „GTA 5“ im nächsten Jahr. Über die Verbesserungen von „GTA 5“ auf der PlayStation 5 haben wir euch bereits in einer separaten News informiert.

L.A. Noire dank Abwärtskompatibilität ebenfalls auf den Next-Gen-Konsolen

Das Remaster von L.A. Noire, das für PS4 und Xbox One erschienen ist, wird ebenfalls von der Abwärtskompatibilität profitieren. Das Krimi-Abenteuer in den Goldenen Zwanzigern der USA wird in seiner neuesten Version auf PS5 und Xbox Series X/S spielbar sein.

Das Remaster von L.A. Noire für die aktuelle Konsolengeneration werdet ihr auch in der Next Gen erleben dürfen. © Rockstar Games

Bully, GTA-Klassiker und mehr: Viele PS2-Titel auf PS5 erleben!

Rockstar Games hat sich sogar darum gekümmert, dass ihr viele Hits der PS2- und Xbox 360-Ära in der nächsten Konsolen-Generation erleben könnt!

Sämtliche PS2-Titel, die im PlayStation Store für PS4 erhältlich sind, können via Abwärtskompatibilität ebenfalls auf der PlayStation 5 gespielt werden.

Canis Canem Edit

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto: Vice City

Max Payne

Red Dead Revolver

Canis Canem Edit (oder auch Bully genannt) ist eigentlich ein PS2-Spiel. Aber kann trotzdem auf der PS5 gezockt werden! © Rockstar Games

Sämtliche auf der Xbox One und Xbox 360 veröffentlichten Titel von Rockstar Games werden via Abwärtskompatibilität auf der Xbox Series X/S spielbar sein.

Bully: Die Ehrenrunde

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City

Grand Theft Auto: San Andreas

Midnight Club: Los Angeles

Red Dead Redemption

Rockstar Games präsentiert Tischtennis