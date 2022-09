Robert Marc Lehmann: Ansage gegen MontanaBlacks Ego

Schon vor einem Jahr hat sich Meeresbiologe Robert Marc Lehmann in einem Livestream von Fritz Meinecke zum Meerwasseraquarium von MontanaBlack geäußert. Jetzt folgte die offizielle Ansage!

MontanaBlacks Fischhaltung aus Sicht des Meeresbiologen

Erst vor einem Jahr unter die YouTuber und Streamer gegangen: Robert Marc Lehmann, seines Zeichens Meeresbiologe, Fotograf und Umwelt- sowie Tierschutzaktivist, steckt schon hinter der einen oder anderen Tierdokumentation.

Lehmann hat sich Zeit seines Lebens mit Tieren, insbesondere mit Fischen, auseinandergesetzt und gibt dieses Wissen mithilfe von Reactions über seine Social-Media-Kanäle zur Mission Erde an seine Community weiter.

In einem der Clips, die sich Lehmann in seinem aktuellen Video anschaut, ist zu sehen, wie MontanaBlack während eines Streams stolz seinen neuen Fisch in die Kamera hält. Ganze 400 Euro soll das neue Haustier gekostet haben, dessen Namen und Herkunft der Streamer noch nicht ganz auf dem Schirm hatte.

© Twitch: MontanaBlack

Dass Monte sich nicht mit den Fischen an sich beschäftigt hat, zeigt Robert noch anhand anderer kurzer Videos. Oft entfallen dem Streamer die Bezeichnungen der Fische, denn im Grunde geht es ihm vor allem um deren Schönheit.

Das Problem bei der Herkunft? Die Fische werden in tropischen Gefilden gefangen, fehlen vor Ort und auf dem Transport können, laut Lehmann, bis zu 80 Prozent der Fische sterben. Dazu käme, dass diese tropischen Fische sehr empfindlich seien und im Aquarium oft nicht lange überleben.

Was sagt Monte dazu? Er gibt zu, dass die Aussagen von Robert Marc Lehmann zum Teil richtig seien, er jedoch lieber auf den Aquarist seines Vertrauens höre.

„Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht kritikfähig bin. […] Ich schau mir jetzt das Video an […] und er wird vermutlich sagen, dass das alles scheiße ist. Dann lass ich einfach das Wasser raus, spühl die Fische die Toilette runter und gut ist. Was wollt ihr jetzt von mir?“

Was Robert aber eigentlich sagen wollte: Monte habe eine große Vorbildfunktion, sei ein tierlieber Mensch und bewege viele Jugendliche. Er solle sein eigenes Ego hintenanstellen, um über das Verhältnis zu den Fischen nachdenken.

„Pfleg die Fische so gut es geht zu Ende, mach denen ein so schönes Leben wie möglich, das wäre mir sehr wichtig, und kauf einfach keine Neuen. “

In letzter Zeit hat sich Monte schon viel mit seiner Ernährung und der Herkunft tierischer Produkte auseinandergesetzt. Es ist also gar nicht so unwahrscheinlich, dass er eines Tages auch in Bezug auf seine Fische umdenken wird.

