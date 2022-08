Return to Monkey Island: Releasetermin steht, kommt mit nutzlosem Preorder-Bonus

Es geht zurück nach Monkey Island! Mit Return to Monkey Island erfahren wir endlich, was Guybrush Threepwood in all den Jahren so getrieben hat. Und das ist scheinbar eine ganze Menge.

Der geistige Vater des Urspiels, Ron Gilbert, entwickelt das Sequel mit Lucasfilm Games, Devolver Digital und Terrible Toybox.

Doch im Gegensatz zum Original wurde die Grafik ein wenig weiterentwickelt. Es hat immer noch einen gewissen Cartoonlook, allerdings ist die Pixeloptik am Ende flöten gegangen.

Return to Monkey Island: Wann erscheint das Spiel?

Wie die Verantwortlichen im Rahmen der ONL 2022 verlauten, wird „Return to Monkey Island“ ab dem 19. September 2022 verfügbar sein – und zwar für Nintendo Switch und den PC.

Das Spiel wird also nicht exklusiv für die Nintendo Switch entwickelt, wie es einige im Vorfeld vermutet hatten.

Ihr könnt das Game bald vorbestellen. Doch was das in diesem Fall bringt, ist eine andere Frage. Stan S. Stanman, Marketing-Experte, erklärt im Trailer, dass ihr eine glänzende Pferderüstung erhaltet, die sich beim Spielen in eurem Inventar befindet.

Der Preorder-Bonus hat allerdings keinen „echten, praktischen Nutzen im Spiel“, doch er „sieht ganz wunderbar im Inventar aus“, was es schließlich zu einem nutzlosen Preoder-Bonus macht. Aber man muss es mit Humor nehmen. Es ist Monkey Island.

Worum geht es in Return to Monkey Island?

Inhaltlich spielt das Ganze ein paar Jahre nach „Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge“, als Guybrush seinen Erzfeind LeChuck schon fast vergessen hat.

Elaine Marley hat das Regieren mittlerweile an den Nagel gehängt und Guybrush selbst hadert mit den Entscheidungen seines Lebens. Das Geheimnis von Monkey Island blieb ihm leider verwehrt – zum Leidwesen des aufbrausenden Abenteurers.

Währenddessen hat es die junge Piratenbande von Captain Madison an die Macht geschafft und Melee Island verfällt Schritt für Schritt.

Doch in „Return to Monkey Island“ geht es noch einmal richtig zur Sache. Wir treffen auf alte Bekannte und neuen Gesichtern auf Schauplätzen, die ihr mit Sicherheit wiedererkennen werdet.

Wir erkunden mit Guybrush ganz neue Gefilde und begeben uns auf hohe See. Es gilt wie zuvor knifflige Rätsel zu lösen, während wir uns durch brenzlige Situationen manövrieren und ein ums andere Mal eine falsche Antwort in Dialogen auswählen.