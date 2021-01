Letzte Woche überraschte Capcom mit der Ankündigung der PS5-exklusiven Maiden-Demo zum kommenden Survival-Horrorspiel Resident Evil Village. Dürfen wir einem Produkteintrag bei Steam glauben, dann ist es auch nicht die letzte Überraschung zum Titel, denn dieser könnte erstmals in der Seriengeschichte Open World-Elemente beinhalten.

Resident Evil Village: Sexuelle Inhalte und Open World-Gameplay?

Den Kollegen von Rely on Horror fielen neue Tags auf der Steam-Seite des kommenden Teils von Capcoms Erfolgsreihe auf, genauer solche zu „Sexuellen Inhalten“ und „Open World“. Mit erstgenannten Tag wurden in der Vergangenheit bereits andere Ableger der Reihe versehen, etwa „Resident Evil 6“. Open World-Elemente bot bisher jedoch noch kein „RE“.

Bedenken wir diesbezüglich die Inhalte der kürzlich enthüllten, ziemlich kostspieligen Collector’s Edition von „Resident Evil Village“, erscheint dies auch gar nicht mal unwahrscheinlich. Als Extra ist darin etwa eine Karte der Spielwelt enthalten, die im Vergleich zu den Vorgängern sehr weitläufig auszufallen scheint und in vier große Areale unterteilt ist.

Die Spielwelt von „Resident Evil Village“ (© Capcom)

Laut eines neuen Twitter-Beitrags des für gewöhnlich gut informierten Insiders AestheticGamer beabsichtige Capcom in diesem Zusammenhang wohl die Implementierung von Erkundungs-Elementen in den neuen Teil der Survival-Horrorserie. Obwohl Erkundung schon früher ein Teil der Reihe war, scheinen die Macher dies nun noch stärker forcieren zu wollen.

Laut dem Insider würden die Entwickler das Design der Spielwelt des achten „RE“-Hauptteils mit dem Wort „Metroidvania“ beschreiben. Damit sei ein größerer Fokus auf die Erkundung der Welt gemeint, deren Bereiche alle miteinander verbunden seien und in die der Spieler öfter zurückkehren solle.

Bietet „Resident Evil Village“ wirklich eine Open World? (© Capcom)

Darüber hinaus nimmt AestheticGamer ebenfalls Bezug auf die zuvor erwähnten „Sexuellen Inhalte“ in „Resident Evil Village“. Hierzu sagt er, die Vampirfrauen, gegen die Protagonist Ethan Winters kämpfen muss, seien kurzzeitig nackt zu sehen, wenn der Spieler sie besiegt. Außerdem sollen sie sich noch in eine weniger attraktive Form verwandeln können.

Ob sich all diese Aussagen letztendlich bewahrheiten werden, bleibt abzuwarten. Offiziell bestätigte Capcom davon bisher schließlich nichts. Spätestens am 7. Mai 2021 dürften wir jedoch schlauer sein, wenn „Resident Evil Village“ für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC erscheint.