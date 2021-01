Resident Evil 8 Village: 1500 Euro für Premium Collector’s Editon mit Mantel

Erst kürzlich haben wir euch alle Editionen zu Resident Evil 8 in der Übersicht vorgestellt. Capcom hat verraten, was sich in der Digital Deluxe Edition und der Collector’s Edition befindet, was wir als Vorbestellerboni erwarten dürfen und obendrauf gibt es sogar ein Komplettpaket mit Resident Evil 7 im Angebot.

Ein außergewöhnliche Spezialedition gibt es jetzt allerdings abseits der regulären Ankündigung, denn es gibt noch eine spezielle CE, die sogenannte Premium Collector’s Edition.

Resident Evil 8: Village – Alle Editionen und ihre Boni im Überblick, von Collector’s bis Deluxe

Und die ist vor allem Premium im Preis, denn sie kostet über 1500 Euro und das im Grunde nur, weil sich der Mantel von Chris Redfield mit im Paket befindet. Es ist also durchaus ein echter Mantel, den ihr tragen könnt und der sich an den Charakter anlehnt. Es stellt sich allerdings trotzdem die Frage, ob der Preis von 1500 Euro gerechtfertigt ist.

Resident Evil 8: Was ist in der Premium Collector’s Edition?

Eine Übersicht sämtlicher Inhalte der Premium Collector’s Edition erhaltet ihr hier:

Resident Evil Village im SteelBook

im 1/6 Miniatur „Ausrüstungsminiaturen“

„Ausrüstungsminiaturen“ Set mit 4 Originalpostkarten

Produktcode für Trauma-Paket

Chris Redfield-Figur

64-seitiges Artbook

Karte der Spielwelt auf einem Mikrofasertuch

auf einem Mikrofasertuch Replik-Mantel „Knopfloser Chester-Mantel Chris Redfield Version“

„Knopfloser Chester-Mantel Chris Redfield Version“ Premiumverpackung

Alle Inhalte der Premium Collector’s Edition © Capcom

Es gibt in dieser Version also schon noch ein paar Unterschiede im Vergleich zur regulären CE. Allerdings dürfte auch ein 1/6-Miniatur-Ausrüstungsset oder eben der Mantel nichts daran ändern, dass es sich um einen überaus heftigen Kaufpreis für eine CE handelt.

Der Titel erscheint final am 7. Mai 2021 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Wenn ihr schon jetzt einen ersten Eindruck vom Spiel bekommen möchtet, schaut euch die Maiden-Demo auf der PS5 an, die im PS Store auf euch wartet.