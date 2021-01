Resident Evil 8: Village – Alle Editionen und ihre Boni im Überblick, von Collector’s bis Deluxe

Resident Evil 8: Village wurde zum gestrigen RE-Showcase ausführlich vorgestellt. Sogar ein Release-Datum, einen neuen Trailer und die Präsentation des Multiplayers Resident Evil RE:Verse durften wir genießen. Doch nicht nur das: Auch die Bonusinhalte der Sondereditionen und die Preorder-Boni wurden offenbart.

Resident Evil 8: Village – Die Vorbestellerboni

Egal für welche der Editionen ihr euch entscheiden solltet, falls ihr das Horrorgame vorbestellt, bekommt ihr einige digitale Zusatzinhalte garantiert. Welche das sind lest ihr hier:

Multiplayer-Standalone Resident Evil Re:Verse

Waffenaccessoire Mr. Raccoon

Survival-Set

Exklusiv für PS4 und PS5: Resident Evil Village Mini-Soundtrack

Digital Deluxe Edition von Resident Evil 8

Während die Standardedition lediglich das Spiel selbst und bei einer Vorbestellung die Preorder-Vorteile umfasst, steckt im Trauma Pack der Digital Deluxe Edition schon einiges mehr:

Resident Evil Village

Waffe: Samurai Edge – AW Model-01

Samurai Edge – AW Model-01 Bildschirmfilter: RE7-Filmmaterial

RE7-Filmmaterial Speichergerät: RE7-Kassettenrekorder

RE7-Kassettenrekorder Speicherraummusik: Go Tell Aunt Rhody

Go Tell Aunt Rhody Waffenaccessoire: Mr. Everywhere

Mr. Everywhere Freischaltung eines Schwierigkeitsgrads: Dorf der Schatten

Dorf der Schatten Concept-Art: Ethans Geschichte

Collector’s Deluxe Edition von Resident Evil Village

Die Sammleredition des Spiels ist natürlich die üppigste und kommt mit den coolsten und vor allem physischen Zusatzinhalter daher. Unter ihnen sind folgende Gegenstände:

Resident Evil Village im SteelBook

im Produktcode für Trauma-Paket mit Waffe: Samurai Edge – AW Model-01 Bildschirmfilter: RE7-Filmmaterial Speichergerät: RE7-Kassettenrekorder Speicherraummusik: Go Tell Aunt Rhody Waffenaccessoire: Mr. Everywhere Freischaltung eines Schwierigkeitsgrads: Dorf der Schatten Concept-Art : Ethans Geschichte

Chris Redfield-Figur

64-seitiges Artbook

Karte auf einem Mikrofasertuch

Komplett-Paket mit RE Village & Resident Evil 7

Wer gleich ein Rundumsorglos-Paket abstauben möchte und den 7. Teil der RE-Reihe noch gar nicht gezockt hat, kann sich dem Komplettpaket bedienen, das sowohl das brandneue Resident Evil 8: Village als auch die Gold-Edition von RE7 enthält. In diesem Bundle ist ebenfalls der Trauma-DLC enthalten.

Wann startet die Preorder? Bis auf die Collector’s Edition könnt ihr bereits alle der genannten digitalen Ausführungen für die einzelnen Plattformen in den jeweiligen Shops vorbestellen:

Resident Evil: Village erscheint am 7. Mai 2021 für Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 und PC. Wer schon einen ersten Blick in das Spiel wagen möchte, kann sich ab sofort die Maiden–Demo im PS-Store herunterladen.