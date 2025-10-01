Resident Evil Requiem – Neue Protagonistin Grace mit Survival-Horror-Elementen

Die Entwickler von Resident Evil Requiem haben kürzlich in einem Interview enthüllt, dass sie zunächst erwogen hatten, die neue Protagonistin Grace durch eine der schlimmsten Erfahrungen von Ethan Winters aus Resident Evil 7: Biohazard zu schicken. Dies wäre ein dramatischer Moment gewesen, in dem Grace möglicherweise ein Bein verloren hätte, ähnlich wie Ethan seine Hand im siebten Teil der Serie verlor. Diese Idee wurde letztendlich verworfen, bevor sie in den Entwicklungsprozess des Spiels integriert wurde.

Die Schrecken von Resident Evil Requiem

Welche neuen Elemente bringt Resident Evil Requiem in die Serie? Resident Evil Requiem führt dich in eine fesselnde Welt des Survival-Horrors ein, in der du zwischen der ersten und dritten Person Perspektive wechseln kannst. Diese Option bietet eine individuelle Spielweise, die es dir ermöglicht, entweder in die Rolle von Grace Ashcroft zu schlüpfen oder das Geschehen aus einer distanzierten Perspektive zu erleben.

In Resident Evil Requiem spielst du die FBI-Analystin Grace Ashcroft, die mysteriöse Todesfälle in einem Hotel untersucht. Dabei wird sie von einem Monster verfolgt, das durch Wände und Decken hindurch agieren kann. Um dem Monster zu entkommen, kannst du dich ducken, schleichen und dich unter Objekten verstecken. Zudem kannst du Glasflaschen finden und werfen, um das Monster abzulenken.

Die Rückkehr zu den Wurzeln

Warum ist die Rückkehr zum Survival-Horror für die Fans wichtig? Seit Resident Evil 7: Biohazard hat die Serie wieder verstärkt auf die klassischen Survival-Horror-Elemente gesetzt, nachdem die actionlastigen Teile 5 und 6 bei den Fans weniger Anklang fanden. Resident Evil Requiem knüpft an diese Tradition an und bietet dir eine dichte Atmosphäre voller Spannung und Schrecken.

Die Entwickler von Capcom haben sich entschieden, den traditionellen Einzelspieler-Ansatz beizubehalten, nachdem sie ursprünglich ein Online-Multiplayer-Spiel in Betracht gezogen hatten. Diese Entscheidung wurde getroffen, da die Fans der Serie eine stärkere Konzentration auf die Horror-Elemente forderten, statt auf Action.

Ethan Winters: Ein widerstandsfähiger Held

Wer ist Ethan Winters und warum ist er in der Serie so wichtig? Ethan Winters ist ein zentraler Charakter in Resident Evil 7: Biohazard und Resident Evil Village. Er wird als normaler Bürger dargestellt, der nach seiner vermissten Frau Mia sucht und dabei in das düstere Universum der Serie hineingezogen wird.

In Resident Evil 7 verliert Ethan seine Hand, die später von der unheilvollen Baker-Familie wieder angenäht wird. Diese schockierende Erfahrung und seine Entschlossenheit, seine Familie zu retten, machen ihn zu einem der einprägsamsten Charaktere der Serie. Seine Geschichte wird in Resident Evil Village fortgesetzt, wo er sich erneut den Schrecken der Welt von Resident Evil stellen muss.

Veröffentlichung und technische Details

Wann erscheint Resident Evil Requiem und auf welchen Plattformen? Resident Evil Requiem wird am 27. Februar 2026 veröffentlicht. Es wird auf mehreren Plattformen verfügbar sein, darunter Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S. Die Entwickler nutzen die RE Engine, um eine beeindruckende Grafik mit ray-traced Beleuchtung und Schatten zu bieten.

Capcom hat auf der Summer Game Fest 2025 das erste Mal Resident Evil Requiem vorgestellt. Die Ankündigung beinhaltete einen Trailer, der die zerstörte Raccoon City zeigt, bekannt aus Resident Evil 2 und Resident Evil 3.

Wie stehst du zu den Änderungen und Entscheidungen in Resident Evil Requiem? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren mit uns!