Resident Evil Re:Verse angekündigt, neues RE-Spiel für den Multiplayer, aber was wird es?

Wie es Capcom zuletzt mit Resident Evil 3 gehandhabt hat, wird auch bei Resident Evil 8 ein kostenloser Multiplayer-Modus beiliegen. Wobei dieser wie Resident Evil Resistance eher ein eigenes Spiel darstellt, das den Namen „Resident Evil Re:Verse“ trägt.

Längere Zeit wurde spekuliert, dass Capcom an einem Multiplayer-Spiel namens Dominion arbeitet. Wie sich nun herausstellte, befindet sich das Spiel tatsächlich in Produktion, trägt jedoch den Namen Resident Evil Re:Verse.

Re:Verse ist das neue Multiplayer-Spiel

Wie Resistance ist „Resident Evil Re:Verse“ ein Standalone-Multiplayer-Spiel und kein Multiplayer-Modus für „Resident Evil 8“. Hier seht ihr den offiziellen Trailer im Video:

Wir dürfen in die Haut von Jill Valentine, Christ Redfield, Claire Redfield, Leon S. Kennedy, Ada Wong, Jack Baker, dem Umbrella-Soldaten Hunk und sicherlich einige mehr schlüpfen – und zwar in Third-Person wie im Remake von Resident Evil 2.

Da passend zum 25. Jubiläum von Resident Evil unzählige Charaktere in diesem Spiel aufeinander treffen, dürfen auch die Bösewichte und Monstrositäten wieder Nemesis nicht fehlen, die aus allen Teilen in das Spiel gemischt werden.

Am Ende entsteht also ein bunter Mix aus Charakteren, Monstern, Schauplätzen und Waffen aus dem gesamten Franchise zur Verfügung. Beispielsweise in Deathmatch-Runden sollen bis zu 6 Spieler gegeneinander kämpfen können.

Resident Evil 8 kaufen und RE: Verse kostenlos erhalten!

Bedenkt, dass ihr das Spiel nicht zusätzlich erwerben müsst, wenn ihr bereits mit „Resident Evil 8“ liebäugelt. Capcom sieht es als kostenlose Dreingabe, wenn ihr den nächsten Haupteintrag kauft.

Das Spiel erscheint also zeitgleich mit RE8 am 7. Mai 2021. Capcom meint:

„Ein Mehrspieler-Erlebnis Resident Evil Re:Verse, das für PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen wird. Besitzer einer PlayStation 5 oder Xbox Series X|S können über die Abwärtskompatibilität auf das Spiel zugreifen.“

Mehr Infos zum 8. Hauptspiel „Resident Evil 8: Village“ findet ihr hier auf unserer Themenseite.