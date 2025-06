Resident Evil 9 bringt Alyssa Ashcroft zurück – Spannende Rückkehr im neuen Teil

In Resident Evil: Requiem gibt es Hinweise darauf, dass ein längst vergessener Charakter aus der Vergangenheit der Resident Evil-Serie zurückkehrt. Capcom hat beim Summer Game Fest 2025 den Trailer für Resident Evil 9 vorgestellt, dessen offizieller Titel nun Resident Evil: Requiem lautet. Der Trailer enthüllte Grace Ashcroft als neue Protagonistin, die in irgendeiner Weise mit einem altbekannten Namen aus der Resident Evil-Welt in Verbindung steht – Alyssa Ashcroft.

Wer ist Alyssa Ashcroft?

Wer war Alyssa Ashcroft in Resident Evil? Alyssa Ashcroft ist eine der acht spielbaren Charaktere aus Resident Evil Outbreak, einem Spiel, das 2004 auf den Markt kam und erstmals kooperatives Gameplay sowie Online-Multiplayer in die Serie einführte. In der Handlung von Outbreak kämpften die Charaktere in einem von Zombies verseuchten Raccoon City ums Überleben. Alyssa, eine Reporterin, ist bekannt für ihre furchtlose und neugierige Art.

Interessanterweise wird Alyssa in Resident Evil 7 als noch lebend erwähnt, da ein Zeitungsartikel von ihr datiert auf den 19. Januar 2016 gefunden werden kann. Dies deutet darauf hin, dass sie die Ereignisse von Outbreak überlebt hat und bis vor kurzem aktiv war.

Die Verbindung zwischen Grace und Alyssa

Wie hängen Grace und Alyssa in Resident Evil: Requiem zusammen? Der Trailer zu Resident Evil: Requiem macht Andeutungen über eine familiäre Verbindung zwischen Grace und Alyssa Ashcroft. Grace wird von ihrem Kommandanten auf eine Mission in ein Hotel geschickt, das als Schauplatz eines Mordes dient. Der Kommandant erwähnt, dass Alyssa vor acht Jahren gestorben sei, was darauf hinweist, dass sie möglicherweise Graces Mutter ist oder eine andere enge Beziehung zu ihr hatte.

Es bleibt spannend, ob Alyssa in Requiem tatsächlich auftreten wird, sei es in Rückblenden oder in anderer Form. Der Trailer zeigt Szenen, die auf traumatische Ereignisse in Graces Vergangenheit hindeuten, möglicherweise im Zusammenhang mit Alyssas Tod.

Weitere alte Bekannte in Resident Evil: Requiem?

Kommen noch andere bekannte Charaktere zurück? Gerüchte deuten darauf hin, dass Leon Kennedy in Requiem eine Rolle spielen wird, was die Vorfreude der Fans zusätzlich anheizt. Auch die Rückkehr von Raccoon City in einer zerstörten Form wirft viele Fragen auf. Werden wir andere bekannte Charaktere, wie Kevin, David oder Yoko aus Outbreak, wiedersehen? Die Möglichkeit besteht, auch wenn es fraglich ist, wie realistisch das im Kontext der Story wäre.

Fans hoffen zudem auf die Rückkehr von Jill Valentine, einer der beliebtesten Figuren der Serie. Ob Capcom diesen Wunsch erfüllt, bleibt abzuwarten, aber die Spannung rund um Resident Evil: Requiem ist definitiv greifbar.

Wann können wir Resident Evil: Requiem spielen?

Wann erscheint Resident Evil: Requiem? Capcom hat während des Summer Game Fest angekündigt, dass Resident Evil: Requiem am 27. Februar 2026 veröffentlicht wird. Das Spiel wird auch auf der Gamescom im August 2025 spielbar sein, was den Fans die Gelegenheit gibt, einen ersten Eindruck zu gewinnen und die neuen sowie alten Charaktere in Aktion zu erleben.

Bis zur Veröffentlichung bleibt noch etwas Zeit, um sich mit den bisherigen Titeln vertraut zu machen. Besonders Resident Evil Outbreak bietet eine gute Möglichkeit, Alyssa Ashcroft und ihre Geschichte kennenzulernen, bevor sie möglicherweise in Requiem ihr Comeback feiert.

Resident Evil: Requiem verspricht, ein spannendes Kapitel in der Geschichte der Franchise zu werden, indem es alte und neue Elemente geschickt kombiniert. Die Rückkehr eines vergessenen Charakters wie Alyssa Ashcroft könnte frischen Wind in die Serie bringen und die Fans neugierig machen. Mit einer Mischung aus Nostalgie und neuen Herausforderungen ist Requiem ein Titel, auf den sich Resident Evil-Fans freuen können.

Was denkst du über die mögliche Rückkehr von Alyssa Ashcroft und anderen Charakteren? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!