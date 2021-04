Resident Evil 8 – Capcom enthüllt Schuhgröße von Lady Dimitrescu

Unseren ganz persönlichen Nemesis in Resident Evil 8 haben wir in Lady Dimitrescu bereits gefunden. Die zauberhafte Vampirdame überragt unseren Protagonisten Ethan Winters um den einen oder anderen Kopf und auch sonst ist bereits klar, dass mit ihr nicht gut Kirschen essen sein wird im nächsten Hauptableger der „Resident Evil“-Reihe.

Insbesondere die Größe von Lady Dimitrescu sorgte für die eine oder andere Schlagzeile in den letzten Wochen. Während die Spieler*innen sie umgehend ins Herz schlossen, fiel auf, dass sie mit ihren später offiziell bestätigten 2,90 Metern sogar größer ist als die meisten Endgegner in Resident Evil wie Mr. X aus Resident Evil 2 oder der Nemesis aus Resident Evil 3.

Resident Evil 8 – Inspirationsquellen für Lady Dimitrescu: Worauf basiert die Vampirdame?

Resident Evil 8: Lady Dimitrescu und ihre Schuhgröße

In einem Interview von IGN stand der Art Director Tomonori Takano Rede und Antwort, was nun zu weiteren Infos über die Gegenspielerin führt.

Unter anderem wurde er gefragt, wie es sich eigentlich mit ihrer Schuhgröße verhält. Die Fans mussten es wissen und die Antwort hat die RE-Community ein wenig überrascht. Er erklärt, dass sie einen 44 cm großen Fuß hat. Gängigen Schuhgrößentabellen nach zu urteilen, die zwischen 0,5 cm und 0,7 cm pro Einheit schwanken, hätte sie also mindestens eine Schuhgröße von 58,5 nach EU-Norm.

Das hieße dann wohl, dass es sich bei ihren Schuhen um Sonderanfertigungen handeln dürfte, da diese Größe im Grunde im keinen Geschäft zu finden ist. Sicherlich hat sie also einen meisterhaften Schuhmacher, den sie irgendwo auf Schloss Dimitrescu versteckt hält?

Resident Evil 8: Erste Cosplays von Lady Alcina Dimitrescu, der großen Vampirdame

Das Interesse an diesem Charakter im Vorfeld ist beispiellos und die Entwickler*innen hätten laut Aussagen nicht mit diesem Feedback gerechnet. In der Maiden-Demo (im PS Store für PS5) sehen wir sie schon jetzt das erste Mal live und in Farbe in einem Videospiel. Ihr könnt sie kostenlos herunterladen mit PS Plus und euch einen Ersteindruck von Lady Dimitrescu verschaffen.

„Resident Evil 8 Village“ erscheint am 7. Mai 2021 für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC.