Resident Evil 8-Endgegner: Wer ist Lady Dimitrescu? Wurde sie von Umbrella geschaffen?

Die „Resident Evil“-Szene wurde von einem neuen Endgegner erschüttert: Lady Dimitrescu könnte todbringender nicht sein. Ihre Aura zieht uns umgehend in den Bann. Aber was hat es mit der großen Vampirin auf sich? Wir gehen in diesem Beitrag etwas näher darauf ein, wer Lady Dimitrescu eigentlich ist.

Ein neuer Hype um Resident Evil 8

Im Januar 2021 brach ein neuer Hype um den neusten Haupteintrag der „Resident Evil“-Reihe aus. Capcom hat im Rahmen eines Showcase-Streams neue Details zu Resident Evil 8 enthüllt. Hier seht ihr einen Ausschnitt aus dem 3. Trailer:

Neben den blutlüsternden Damen des hiesigen Schlosses aus dem ominösen „Dorf“ sticht die Hausherrin Lady Dimitrescu mit ihrer beeindruckenden Größe deutlich hervor.

Wer ist Lady Alcina Dimitrescu?

Anhaltspunkte, wer die zauberhafte Dame mit dem passend großen Hut sein könnte, gibt es aktuell noch nicht viele. Aber dennoch gibt es ein paar erste Hinweise auf ihren Auftritt.

Dank der Demo, die ihr jetzt mit einem aktiven PS Plus-Account spielen könnt, wissen wir zum Beispiel, dass es sich tatsächlich um die derzeitige Besitzerin des Weingutes handelt. Sie ist also die Besitzerin von „Castle Dimitrescu“, die nebenbei bemerkt ausschließlich Töchter hat.

Lady Alcina Dimitrescu könnte bis zu 500 Jahre alt sein. In einem Schriftstück in der Demo heißt es:

„Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück.“

Es ist jedoch auch die Rede von „vor der Zeit der derzeitigen Besitzer“. Heißt also, dass die Besitzer mindestens einmal gewechselt haben könnten und das genaue Alter der Vampirin unbekannt ist. Aber das gilt nicht für ihr Nichtaltern. Denn in der Demo finden wir Schriftstücke, die auf den 9. Juni 1958 datiert sind. Es liegt nahe, dass dieser Schriftverkehr (unter anderem aufgrund des Fundortes) recht zeitaktuell ist und die Demo deshalb in oder um 1958 spielt.

Wir wissen zudem, dass das Hauptspiel weit nach den Ereignissen wie dem Villenvorfall angesiedelt ist, also weit nach 1998. Die Trailer zeigen, dass Ethan Winters in dieser Zeit auf die Hausherrin trifft. Ergo könnte sie wahrlich mit ewiger Jugend gesegnet sein, was einem klassischen Vampir entspricht.

Ist sie Umbrellas perfekter Tyrant?

Davon ab hat der Art Director von „Resident Evil Village“, Tomonori Takano, nach dem Entfachen des Hypes ein paar Worte zur großen Lady und ihren Töchtern verloren:

Your love for Lady Dimitrescu is loud and clear. 👒



Here's a message from our RE Village art director Tomonori Takano, along with a very curious fact you may have wondered about: pic.twitter.com/Lj4m5pN2dJ — Resident Evil (@RE_Games) February 2, 2021

Er hat unter anderem bestätigt, wie groß sie überhaupt ist. Wenn wir ihren Hut und High-Heels einberechnen, ist sie ganze 2,9 Meter groß.

In der spekulierenden Gerüchteküche brodelt es derzeit nun über, es gibt rege Diskussionen im „Resident Evil“-Kosmos. Die Fans fragen sich, ob es sich bei Lady Dimitrescu um den perfekten Tyrant handelt.

Könnte dieses Monster sogar von Umbrella geschaffen worden sein? Ist sie ihr Magnum Opus?

Tyrant-Größen im Vergleich © Capcom via r/VapsyDota

Größe deutet auf einen Tyrant

Von der Größe ausgehend, tritt sie wahrlich in die Fußstapfen von Mr. X oder Nemesis. Sie ist 2,9 Meter groß, während Mr. X an die 2,12 m reicht und somit recht groß ist. Nemesis ist mit 2,30 Metern ebenfalls eine recht große Kreatur, die uns das Leben zur Hölle macht in Resident Evil 3.

Und der Tyrant-002 aus „Resident Evil“ ist stolze 2,62 m groß. Es ist also ein Muster zu erkennen. Lady Dimitrescu entspricht hier also der absoluten Norm eines Tyrants im RE-Universum.

Obligatorische Klauen eines Tyrants

Ein weiterer Hinweis lässt sich von ihreren Klauen ableiten, die sie in der finalen Demoszene ausfährt. Eine Menge Tyrants in der Welt von Resident Evil haben solche Klauen. Nur bei ihr wirkt es eher so wie eine sinnvolle Weiterentwicklung dieser Waffe. Ein echtes Indiz dafür, dass sie die perfekte Umbrella-Waffe wäre.

Endgegner Lady Dimitrescu mit ihren Klauen © PlayCentral.de

Sie fährt ihre Klaue aus und das aus ihrer grundlegenden Biostruktur, es handelt sich also um eine sich transformierende Körperstruktur, die zum Ausgangspunkt zurückkehren kann. Das konnte bislang zwar nur der Tyrant T-103 (Batch-Nummer 078) aus „Resident Evil Code: Veronica X“ mit einer T-Virus-Abwandlung, allerdings könnte Umbrella dies nun noch einmal weiterentwickelt haben, was ebenfalls auf einen Umbrella-Hintergrund deutet.

Können Tyrants jetzt sogar sprechen?

Und weitere Hinweise? Lady Dimitrescu kann sprechen. Der einzige Tyrant, der in der RE-Welt sprechen konnte, war Nemesis, der stets das notorische S.T.A.R.S. brüllte, auf die er angesetzt wurde. Auch die vollwertige Sprache von der Vampirin könnte bedeuten, dass Umbrella ihre Tyrants nun zu Biowaffen einer ganz neuen Art weiterentwickelt hat. Eine Biowaffe, deren menschliche Existenz nicht einer Monstrosität weicht und ihre Menschlichkeit beibehält, wenn man es denn so bezeichnen möchte. Das kennen wir zum Beispiel aus den Filmen von Alice.

So oder so sind diese verhexten Vampirdamen „unnachgiebige Verfolger, die Ethan jagen“ werden. So werden sie voraussichtlich nicht nur Ethan, sondern auch uns an den Rand der Verzweiflung treiben.

Der Nemesis brüllt immer wieder „S.T.A.R.S.“ © Capcom

Das sagt jedoch zeitgleich aus, dass ihr Verhaltensmuster ähnlich wie das eines Tyrants fungiert. Es wird sich voraussichtlich um wiederkehrende Gegner handeln und womöglich müssen wir die Töchter nach und nach ausschalten, bevor es zum Endgegner über geht, der Hausherrin Lady Dimitrescu.

Fazit: Selbst wenn Umbrella nichts mit dem „Zauber“ hier zu tun gehabt hätte, bleibt die grundlegende Idee und die Gegnerstruktur also dieselbe. Deshalb ist der Vergleich mit einem Tyrant auch absolut nachvollziehbar, wenn auch nur auf dem Papier (wahrscheinlich) richtig. Es könnte also auch gut sein, dass sie lediglich ein Vampir im klassischen Sinne ist und Capcom hier bereits eine andere Erklärung und einen Hintergrund vorbereitet.

Aber das erfahren wir erst am 7. Mai 2021, wenn das Spiel für PS4, PS5 und Xbox Series X/S sowie Xbox One veröffentlicht wird. Ihr könnt den Titel jetzt vorbestellen: