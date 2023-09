Spinnenroboter Chimera besiegen – Lösung für Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty gibt es zwar nicht so wirklich viele Bossgegner, aber die wenigen Begegnungen sind dafür gar nicht von schlechten Eltern.

In dieser Lösung erfahrt ihr, wie ihr den gefürchteten Spinnenroboter Chimera in der Hauptmission: Spider And The Fly besiegen könnt.

Das Ungetüm hat so einige Tricks auf Lager, aber mit diesem Guide solltet ihr den gigantischen Spinnenfreak sicher ausschalten können.

Bosskampf: Chimera – Cyberpunk 2077 Phantom Liberty-Lösung

Im Rahmen der gigantischen Stroyline rund um NUSA-Präsidentin Myers werden wir von einem echten Alptraum verfolgt. Ein gigantisches Spinnenwesen ist uns auf den Fersen, das über sehr viele Angriffstechniken verfügt.

Songbird verliert die Kontrolle und es greift uns sofort an. Lauft dann sofort zu Myers und helft ihr mit dem Tor.

Zuerst müssen wir nämlich die Beine in die Hand nehmen und laufen. Wenn Myers ruft, dass ihr loslaufen sollt, müsst ihr das auch wirklich tun. In den anfänglichen Sekunden könnt ihr dem Chimera nämlich keinen Schaden zufügen.

Oben bei den uweo großen Säulen ruft ihr dann den Fahrstuhl und dann heißt es erst mal, Warten und Tee trinken…

Lauft in den Fahrstuhl und spielt so lange weiter, bis ihr in die große Halle kommt. Erst nach der Aktivierung der Lebensleiste des Bossgegners könnt ihr ihm auch Schaden zufügen und es besiegen. Verschwendet vorher noch keine wertvolle Munition.

Der Chimera 0005-C M ist ein gefährlicher Boss in „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“. © CD Projekt

Der Kampf gegen Chimera

Nun beginnt der eigentliche Kampf gegen den Chimera-Roboter. Es folgen deshalb ein paar kleinere Tipps, die ihr unbedingt beherzigen solltet.

Der Chimera hat eine große Schwachstelle und das sind die Gelenke der Spinnenbeine, sozusagen. Zielt immer auf diese Schwachstelle oder nutzt eine Smart-Waffe, die automatisch auf diese Schwachstelle visiert, nachdem die Waffe im Smartmodus gelockt ist.

Feuert immer auf die Schwachstellen des Roboters Nutzt die Deckung im Kampf, um den Angriffen auszuweichen Hört auf Myers, die die Attacken der Spinne ankündigt Sammelt die Munition und Waffen vor Ort ein (hier liegen überall Vorräte) Beachtet die Reparaturphase des Roboters (später mehr)

Insbesondere der Laserstrahl, der einmal quer durch die ganze Halle zimmert, hat es wirklich in sich. Doch ihr könnt über den Laserstrahl drüberspringen oder euch ducken, wenn er weiter oben wegschießt.

Achtung vor dem Laserangriff des Hauptgeschützes! © CD Projekt

Mindestens genauso gefährlich ist der Geschützturm, der sehr viele Kugeln auf einmal losfeuert oder der Raketenabwurf (der geht in alle Richtungen um den Chimera).

In Deckung, aber: Bedenkt, dass die Deckungen nicht dauerhaft halten. Ab einem gewissen Zerstörungsgrad zerbersten diese Deckungen, sie lösen sich direkt in Luft auf und die Schüsse gehen durch. Seid also immer auf der Hut und lauft von Deckung zu Deckung, um nicht auf einmal auf dem Serviertablett zu stehen.

Da es sich um eine Maschine handelt, zückt EMP-Granaten und hackt immer mal wieder einen Kurzschluss über eure Quickhack-Funktion rein, der Chimera freut sich!

Chimera in der Reparaturphase

Als wäre der Chimera nicht schon tödlich genug, hat er obendrein noch eine etwas längere Reparaturphase, in der er von Drohnen geheilt wird.

Wenn die Reparaturdrohnen starten, um den Chimera-Roboter zusammenzuflicken, müsst ihr diese sofort abschießen. Lasst dann kurz den eigentlichen Chimera in Ruhe. Der Kampf gegen den Chimera bringt dann gerade in dem Moment sowieso nichts, da er ohnehin von den Drohnen geheilt wird.

Feuert auf die Reparaturdrohnen. © CD Projekt

Schaltet wirklich alle Drohnen um den Chimera herum aus und wenn’s geht in Windeseile! Dann könnt ihr den eigentlichen Kampf gegen die Robospinne wieder aufnehmen und ihr den Rest geben. Schießt aus allen Rohren!

Schlussendlich bleibt euch nichts anderes übrig, als die Spinne auf null Lebenspunkte zu bringen, dann habt ihr den Kampf überstanden.

Und schaut immer mal mit einem Auge auf eure Lebenspunkte. Heilt euch umgehend, wenn ihr zu wenige LP habt!

Am Ende müsst ihr auf den Chimera springen und die Lucke mit der Hand öffnen. Nur so zieht ihr den Chimera-Kern heraus und könnt eine Granate im Inneren des Roboters platzieren.

Chimera-Kern ist optional, lohnt sich aber! © CD Projekt

Wichtig: Vergesst nicht die optionale Quest. Sammelt den Chimera-Kern ein, der jetzt hier irgendwo in der Ecke herumliegt. Er ist schwer zu finden, liegt aber eigentlich nur wenige Meter von Myers entfernt (siehe Bild).

Dann könnt ihr zu Myers gehen und den Container öffnen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt den ersten Boss ausgeschaltet und die Quest: Spider And The Fly geschafft!