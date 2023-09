Kreatur in der Robe im Dorf schlagen, so gehts! – Resident Evil 4: Separate Ways Lösung

Wenn wir mit Ada in Resident Evil 4: Separate Ways ins sagenumwobene Dorf kommen, gibt es eine Begegnung der etwas anderen Art. Ein mysteriöses und äußerst bösartiges Phantommonster, die sogenannte Kreatur in der Robe, stellt sich uns in den Weg.

Das ist der erste richtige Boss in dem RE4-DLC und er hat es wirklich drauf. In dieser Lösung erfahrt ihr deshalb, was ihr im Kampf beachten müsst und wie ihr den Boss im Separate Ways schließlich besiegt.

Resident Evil 4: Separate Ways – Phantom-Boss im Dorf

Vorbereitungen auf den Bosskampf

Bevor wir ins Dorf laufen, haben wir noch einmal die Möglichkeit mit dem Händler zu sprechen.

Deckt euch hier ordentlich ein und kauft euch die Schrotflinte. Sie wird euch im Kampf dienen und auch sonst kann zum Beispiel eine Schulterstützte für die TMP nicht schaden.

Werft einen Blick auf eure Ressourcen und nehmt mindestens zwei Heilitems mit – denn diese werdet ihr garantiert brauchen!

Natürlich benötigen wir einiges an Feuerkraft, denn das Phantom hält wirklich viel aus. Aber auf dem Schlachtfeld liegen auch noch Kisten herum, die ihr während des Kampfes aufschlagen und die darin befindlichen Inhalte einsammeln könnt. So weit, so gut vorbereitet.

Der Kampf beginnt: die Kreatur in der Robe

Der Bosskampf ist relativ mühselig, denn der Boss verfügt über mehrere Stufen.

Auf Stufe 1 greift das Monster alleine an, auf Stufe 2 hat es einen schattenhaften Begleiter und auf Stufe 3 verfügt es sogar über zwei Schattenbegleiter.

Zu den Schatten müsst ihr nur wissen, dass sie die Angriffe spiegeln und die Kugeln durch sie durchfliegen. Wenn ihr also auf die Schatten schießt, ist das Munitionsverschwendung.

Wenn die Augen leuchten, ist es der Echte! © Capcom

Doch es gibt einen kleinen Trick, wie ihr die Schatten von dem Original unterscheiden könnt. Das originale Monster leuchtet (die Augen leuchten rot), wenn es angreift. Schaut also erst einmal, wer nun der Echte ist und feuert dann aus allen Rohren!

Angriffe parieren

Wichtig ist, dass ihr bei diesem Boss auch Angriffe parieren könnt. Das ist mit dem Messer möglich. Das Spiel gibt euch dann einen kleinen Hinweis in der unteren rechten Bildschirmecke.

Wenn das geschieht, müsst ihr schnellstmöglich L1 (Messer) auf dem Controller drücken. Ada kann Feinde somit zum Taumeln bringen, wenn wir das im entscheidenden Moment hinbekommen. Ihr könnt aber auch schon vorab parieren (einfach vor dem Angriff dann L1 drücken).

Etwas Ähnliches gilt fürs Ausweichen. Es gibt ein kleines Zeitfenster, in dem ihr mit Ada ausweichen könnt. Drückt dann die O-Taste auf der PlayStation 5 und Ada springt zur Seite.

© Capcom

In Bewegung bleiben

Nun heißt es, in Bewegung bleiben! Denn die Stichangriffe des Phantoms haben es in sich und eine große Reichweite.

Außerdem solltet ihr euch nicht packen lassen, da der Boss euch so ausschalten kann. Falls ihr noch ein Messer parat habt, könnt ihr es aber wenigstens einsetzen, um euch zu retten.

© Capcom

Am besten wartet ihr immer auf den richtigen Moment, nachdem das Phantom angegriffen hat. Nutzt die Gunst der Stunde, um dann ein paar Kugeln auf die Kreatur in der Robe abzufeuern.

Solange ihr die Schatten im Blick habt und in Bewegung bleibt, kann eigentlich nichts schief gehen. Der Boss kann erst sterben, wenn er zwei Schatten hat und ihr dem Vieh dann den Rest gebt. Die entsprechende Sequenz wird dann ausgelöst, wenn seine Lebenspunkte auf Null fallen.

Ein paar Tipps für den Kampf

Nützlich sind zum Beispiel Blendgranaten, sie betäuben das Vieh kurzzeitig, damit ihr ihm Saures geben könnt. Normale Granaten könnt ihr auch draufwerfen, ihr solltet aber vorher sicher gehen, dass es die echte Kreatur ist.

Nutzt obendrein den Moment, wenn er kurz innehält. Dann könnt ihr ihm im Nahkampf zusetzen. Greifhaken und ab gehts!