Resident Evil 8: Village – Neues Video enthüllt Parallelen zu Resident Evil 4

Sony bewirbt die PS5 und hat im Rahmen der Promotion ein neues Video veröffentlicht, das Content zu Resident Evil 8: Village enthält. Die Tennis-Spielerin Naomi Osaka probiert die neue Sony-Hardware einmal aus und spielt dabei den neusten Horrorschocker von Capcom.

Um das entsprechende Material zu sichten, müsst ihr im Video an die Stelle 1:46 springen. Dort angekommen, geht es auch schon los mit dem Gameplay-Grusel.

Osaka selbst äußert sich dahingehend, dass sie keine RE-Spielerin ist, aber es dennoch nichts Vergleichbares in diesem Horror-Genre gebe. Das Gameplay an sich spricht eine eindeutige Sprache.

Wir haben es schon im Vorfeld und anhand der ersten Bilder vermutet und so interpretiert, doch jetzt wissen wir es mit Bestimmtheit. Einige Teile von „Resident Evil 8“ scheinen von „Resident Evil 4“ inspiriert. Jetzt dank des Gameplays können wir dies einmal mehr bestätigen.

Resident Evil 8 bringt Elemente aus Resident Evil 4 mit

Protagonist Ethan Winters schleicht im Gameplay-Video durch ein altes, verlassenes Dorf, was insgesamt stark an das Settings des erfolgreichen 4. Ableger der Serie erinnert. Dazu kommt das Element, dass der Charakter in einer Szene versucht das Fenster zu blockieren, indem er etwas davorschiebt. Auch das kennen wir noch aus dem Gameplay-Repertoire von RE 4.

Obendrein scheinen die Feinde ähnlich wie die Ganados (die Plaga-Spezies) zu handeln. Es macht den Anschein, als bekämen wir es hier mit intelligenten Gegnertypen zu tun, die den Charakter in taktischen Manövern entsprechend ausspielen. Diese wiederum können wir dann wohl mit explosiven Fässern ausschalten, die es ebenfalls in RE 4 gab. Die Entwickler haben sich scheinbar an besonders spannenden und beliebten Elementen des 4. Teils bedient, die das Setting per se überschreiten. RE-Veteranen könnten demnach auf ihre Kosten kommen.

Auffällig ist zudem die Tatsache, dass wir springen, über Hindernisse klettern und sliden können. Heißt also, dass das Spiel an diversen Stellen mit Vertikalen arbeitet. So springt Ethan beispielsweise in einer Szene von einem Dach, was auf vertikale Game-Design-Aspekte schließen lässt.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keinen Anhaltspunkt, wann „Resident Evil 8: Village“ tatsächlich erscheint. Doch wenn es so weit ist, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de.

