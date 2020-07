Resident Evil 8 – Neue Testphase bietet Insider-Infos: Feinde, Boss, Schwierigkeitsgrad

Im August 2020 soll es laut Capcom neue Informationen zu Resident Evil 8: Village geben, die von offizieller Seite aus kommuniziert werden. Im Rahmen eines Test-Events (Ambassador-Programm) sind allerdings schon jetzt ein paar Details an die Öffentlichkeit gelangt, die nun im Netz die Runde machen.

Via Biohazard Declassified können wir einen Blick auf die neusten Insider-Infos werfen. Wir haben sie im Detail für euch übersetzt.

Feinde und erster Boss

Die regulären Feinde sollen eine weiße, verrottende Hautfarbe haben und Tattoos tragen. Einige haben Rüstung, aber keine Ritterrüstungen. Zu ihren Waffen zählen: Schwerter, Äxte, Speere und Dolche.

Einige Gegner hauen euch förmlich um, beißen, springen und greifen nach euch. Der Schwertkrieger kann Ethan sogar mit einem Schlag köpfen. Sie sprechen eine ausländische Sprache unbekannter Herkunft.

Bei den Bosskämpfen sollen die Tester gegen die erste Hexe angetreten sein, die den Namen Olga trägt. Der Boss kann sich in Insekten verwandeln und Ethan in dieser Form jagen. Ihr werdet sie an ihrer fiesen Lache erkennen. Das Feuer einer Fackel soll eine große Rolle im Kampf gegen die Hexe spielen. Olga verwandelt sich irgendwann in eine Spinne. Die Insekten haben es wohl nicht so mit Feuer.

Die Test-Demo endete wohl mit diesem Kampf. Der Bosskampf erinnert ein wenig an Marguerite aus Resident Evil 7.

Waffen und Inventar

Beim Test gab es eine Pistole zu sehen, die wir im Announcement-Trailer gesehen haben, eine Schrotflinte (vom alten Mann im Trailer) und ein unzerstörbares Messer. Ähnlich wie in The Last of Us 2 soll es zudem Nahkampfwaffen geben, die nach ein paar Schlägen zerbrechen. RE8 beinhaltet also ein ganz neues Nahkampfsystem.

Laut Quellen soll sich das Inventarmenü im Verlgeich zum Special-Message-Video verändert haben. Es ist dennoch vergleichbar mit „Resident Evil 7“. Items gibt es unter anderem in Kisten und zerstörbaren Vasen, nicht direkt bei Feinden.

Wer ist die alte Frau?

Die Spieletester sprechen zudem von einer mysteriösen, alten Frau. Diese hätten wir ebenfalls im Teaser-Trailer gesehen. Es ist die Frau, die in Seilen eingeflochten zu sehen ist. Sie soll wohl so etwas wie eine kontrollierte Figur sein, die jedoch nicht als Gegner eingestuft werden kann. Sie hätte „viele Annehmlichkeiten zu verkaufen und Gerüchte zum Teilen“. Dadurch könnten wir womöglich mehr über die Welt erfahren oder gar Tipps für Rätsel erhalten? Wir werden sehen.

Womöglich wird die alte Frau ein Pendant zum mysteriösen Verkäufer darstellen, der uns in Resident Evil 4 immer fleißig mit Waffen eingedeckt hat.

Schwierigkeitsgrad: Unfair

Davon ab soll zu einem Test Capcoms Peter Fabiano anwesend gewesen sein, der Produzent des Spiels. Er soll einen neuen Schwierigkeitsgrad ins Gespräch gebracht haben, den er als „unfair“ bezeichnete.

Die Grundidee bei diesem Modus sei es, die Gegneranzahl zu verdreifachen in einigen Arealen. Ob wir ihn im finalen Spiel sehen werden, ist unbekannt.

Resident Evil 8 erhält VR-Modus

Abschließend gibt es noch ein paar technische Details mit auf den Weg. In der Tat soll es wohl eine VR-Version von „Resident Evil 8: Village“ geben. Doch die Ankündigung müsse noch warten, bis es das offizielle Go von Sony gebe. Warum Sony hier das Go geben muss, ist fraglich und könnte auf eine PS VR2 deuten.

Laut Insider dürfen wir uns zudem auf einen weiteren Charakter freuen, der zurückkehrt – und all das neben einem gewaltigen Twist.

Das klingt alles erst einmal sehr vielversprechend. Doch handelt es sich hierbei lediglich um unbestätigte Insider-Informationen. Bis Capcom die Katze aus den Sack lässt, müssen wir uns wohl noch ein paar Wochen gedulden. Den neuen Trailer von Resident Evil 8: Village seht ihr dann auf PlayCentral.de.

Das Spiel erscheint 2021 für den PC, Xbox Series X und PS5.