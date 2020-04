Neben der Schrotflinte, der Desert Eagle (Magnum) und dem Granatwerfer gibt es in dem Remake zu Resident Evil 3 eine ganz besonders explosive Waffe, die ihr allerdings nicht regulär im Spiel finden könnt – der Raketenwerfer. Wir erklären euch in unserem Guide, wie ihr an diese Waffe mit unendlicher Munition gelangt.

Lösung: Fundort vom Raketenwerfer in Resident Evil 3

Der Raketenwerfer kann lediglich durch Punkte im Shop freigeschaltet werden, die ihr wiederum durch das Erfüllen von verschiedenen Herausforderungen verdient. Doch beachtet, dass diese Waffe das teuerste Item im gesamten Shop darstellt und insgesamt satte 62.400 Punkte kostet. Dafür erhaltet ihr dann aber auch einen rückstoßfreien Raketenwerfer, der 84-mm-Geschosse abfeuert. Dabei ist die Durchschlagskraft der Rakete zerstörerischer als die Explosion selbst.

© Capcom

Um die Punkte zu sammeln, haben wir „Resident Evil 3“ insgesamt dreimal durchgespielt, davon einmal unter zwei Stunden, um die entsprechende Herausforderung abzuschließen. Während dieser Durchgänge solltet ihr bereits zahlreiche Aufgaben erfüllt haben und somit einige Punkte auf eurem Konto besitzen.

Anschließend haben wir mit Carlos im Krankenhaus immer wieder den Spielabschnitt gespielt, in dem gefühlt unzählige Zombies versuchen das Gebäude zu stürmen. Denn es gibt verschiedene Herausforderungen, bei denen ihr mit bestimmten Waffen eine feste Anzahl an Kills machen müsst. Waffen-unspezifisch erhaltet ihr außerdem sehr viele Punkte, wenn ihr 400, 800, 1.100, 1.400 und 2.000 Gegner ins virtuelle Jenseits schickt.

Da jeder Kill direkt gespeichert wird und in eure Statistik wandert, könnt ihr entsprechende Spielabschnitte, in denen besonders viele Gegner vorkommen, so ganz einfach immer wieder neu laden und Spielen, ehe ihr die jeweilige Challenge erfolgreich abgeschlossen habt.

© Capcom

Wofür benötige ich den Raketenwerfer?

Doch wofür benötige ich im Remake zu „Resident Evil 3“ überhaupt einen Raketenwerfer, wird dadurch nicht die gesamte Atmosphäre zerstört? Bis auf den anfänglichen Spaß ist es natürlich recht witzlos auf den ersten Schwierigkeitsgraden mit dieser Waffe zu spielen. Denn eine wirkliche Herausforderung werdet ihr somit sicherlich nicht erleben.

Doch neben den beiden Spielmodi Assistiert und Standard wartet auf euch außerdem Veteran. Hier bekommt ihr es mit stärkeren Gegnern zu tun, während Munition und Objekte knapper sind. Aber damit noch nicht genug! Habt ihr das Remake auf der Stufe Veteran ebenfalls komplett durchgespielt, wird der Schwierigkeitsgrad Albtraum freigeschaltet, der von euch noch mehr Können abverlangen wird.

© Capcom

Als wäre das noch nicht genug, gibt es für alle Spieler, die sich gerne quälen, abschließend die Stufe namens Inferno. Könner werden es mit den meisten Gegnern zwar noch aufnehmen können, allerdings ist gerade der letzte Kampf gegen Nemesis knüppelhart. Hier müsst ihr mit Jill in Sekundenbruchteilen den Schlägen mehrfach ausweichen. Zudem habt ihr anschließend nur ein äußerst geringes Zeitfenster, um zu reagieren und eigene Angriffe zu starten.

Genau an dieser Stelle bietet sich der Raketenwerfer nahezu perfekt an. Hiermit könnt ihr Nemesis in seiner letzten Form endgültig den Garaus machen. Der große Vorteil des Raketenwerfers besteht bei dieser Stelle im Spiel in seinem Flächenschaden, wodurch ihr mit wenigen Schüssen alle Pestbeulen zerstören könnt. Dadurch erhaltet ihr wertvolle Zeit, in der ihr die nächste Batterie in die Maschine schieben könnt, um die Laser-Waffe aufzuladen.

© Capcom