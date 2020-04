Resident Evil 3: So gelangt ihr an die M3-Schrotflinte

Zu Beginn verfügt ihr in dem Remake zu Resident Evil 3 lediglich über eine einfache Pistole sowie das Messer, das anders als in dem Remake zum zweiten Ableger der Reihe, unzerstörbar ist und somit als letzter Ausweg genutzt werden kann. Doch im Verlauf der Handlung werdet ihr immer mal wieder mit Situationen konfrontiert, die einfach etwas mehr Feuer- und Durchschlagskraft erfordern.

Deshalb solltet ihr in jedem Fall die Augen nach der Schrotflinte M3 offen halten, die ihr euch sehr früh im Spiel sichern könnt, die jedoch ebenfalls recht einfach übersehen werden kann. Damit ihr euch die klassische Resident Evil-Waffe nicht durch die Lappen gehen lasst, zeigen wir euch in diesem Guide, wie und wo ihr euch die M3-Flinte holen könnt.

© Capcom

Fundort der M3-Schrotflinte in Resident Evil 3

Um die ersehnte Waffen überhaut in euren Händen halten zu können, müsst ihr euch zunächst auf die Suche nach dem Bolzenschneider begeben. Dieser befindet sich in einer Werkstatt hinter der brennenden Gasse.

Damit ihr das Werkzeug erreichen könnt, begebt euch vorher in das U-Bahn-Büro. Am Ende des Ganges findet ihr den Löschschlauch, den ihr in euer Inventar packen solltet. Dafür benötigt ihr insgesamt zwei Plätze. Nun läuft ihr zurück zu der brennenden Gasse und schließt den Schlauch an dem Hydranten an, um das Feuer zu löschen. Jetzt könnt ihr euch den roten Bolzenschneider schnappen und zurück in das U-Bahn-Büro laufen.

Betretet den Raum der sich rechts von dem Fundort des Schlauchs befindet und durchquert diesen. Auf der rechten Seite befindet sich die Schroflinte eingeschlossen hinter einem Gitter. Mit dem gefundenen Bolzenschneider könnt ihr jetzt die Kette durchtrennen und die begehrte Flinte in euer Empfang packen. Hierfür benötigt ihr ebenfalls zwei freie Plätze.

Glückwunsch, ihr besitzt jetzt eine Waffe, mit der ihr euch auf kurzer Entfernung prima sämtliches Ungeziefer vom Leib halten könnt!

© Capcom

Im weiteren Verlauf von „Resident Evil 3“ könnt ihr noch drei Waffen-Upgrades für die Schrotflinte finden und montieren. Dazu gehören ein taktischer Griff, ein halbautomatischer Lauf und ein Munitionshalter.