Resident Evil 3: So gelangt ihr an den MGL-Granatwerfer

Wenn selbst Schrotflinte und Desert Eagle nicht mehr ausreichen und wirkliche Feuerkraft gefragt ist, sollte die Wahl in dem Remake zu Resident Evil 3 auf den MGL-Granatwerfer fallen, den damit könnt ihr sogar den fiesen Nemesis richtig ärgern.

Bei der Waffe handelt es sich um einen halbautomatischen Granatwerfer-Prototyp, der verschiedene Geschossarten verschießen und insgesamt bis zu sechs Granaten gleichzeitig aufnehmen kann. Zwar müsst ihr für das Nachladen ein wenig Zeit einplanen, allerdings ist dafür der Schaden nicht zu verachten. Beachtet, dass nur Jill in den Besitz dieser Waffe gelangen kann. Wo ihr den Granatwerfer finden könnt, erklären wir euch weiter unten in dem Beitrag.

Die verschiedenen Granatgeschosse in Resident Evil 3 in der Übersicht

Der Granatwerfer verfügt über verschiedene Granaten, die jeweils für unterschiedliche Gegner oder Situationen eingesetzt werden können.

Neben bereits fertiger Munition werdet ihr im Verlauf der Kampagne immer wieder über Sprengstoff (A & B) stolpern. Ähnlich wie bei dem Schießpulver entscheidet die Kombination der beiden Stoffe darüber, welche Munition ihr am Ende erhaltet. Dabei gilt:

Sprengstoff A + A ergibt Explosionsgranaten

Sprengstoff A + B ergibt Brandgranaten

Sprengstoff B + B ergibt Säuregranaten

Hinweis: Minengranaten können nicht hergestellt, sondern nur gefunden werden.

Minengranaten

Die Minengranaten fliegen mit einem eigenen Antriebssystem zum Ziel und explodieren nach einer gewissen Zeit oder bei Annäherung.

© Capcom

Explosionsgranaten

Für die ganz großen Viecher bieten sich die Explosionsgranaten an, die wie der Name bereits vermuten lässt, eure Gegner in einer Explosion zum Schweigen bringen werden. Hiermit lassen sich aber auch mehrere Zombie schnell und einfach aus dem Weg räumen.

Brandgranaten

Mit Brandgranaten könnt ihr vor allem gleich mehrere Gegner/Zombies aus dem Weg räumen – wenn es mal schnell gehen muss! Im Inneren dieser Granaten befindet sich Napalm, das sich beim Aufprall entzündet und die Umgebung in Brand steckt.

© Capcom

Säuregranaten

Mit Säuregranaten könnt ihr euch vor allem gegen stärkere Gegner zur Wehr setzen. Beim Aufprall wirkt die Umgebung in Säure getränkt.

Fundort des MGL-Granatwerfers in Resident Evil 3

Haltet ihr im Spiel die Augen offen und verlasst auch mal den eigentlichen Weg, der euch durch die rund fünfstündige Kampagne führt, werdet ihr auf den Granatwerfer stoßen. Dieser befindet sich in einem Büro in der Kanalisation und wird euch vor allem gegen die dortigen Bewohner und in Bosskämpfen sehr gute Dienste erweisen.

© Capcom

Nachdem ihr in der Kanalisation nach unten gerutscht seid, werdet ihr zu eurer Rechten eine Leiter vorfinden. Klettert hier jedoch noch nicht hoch, sondern haltet euch in dem Tunnel, in dem ihr euch befindet und folgt bei der Weggabelung dem linken Pfad. Hier müsst ihr vorsichtig sein, da ihr von einem Monster angegriffen werdet. Habt ihr eine Handgranate, zückt diese und werft sie dem Vieh entgegen. Die Schrotflinte, die ihr bereits zu Beginn des Spiel an euch genommen haben solltet, ist ebenfalls eine gute Wahl. Schießt mit der Flinte am besten in das geöffnete Maul, dann solltet ihr schnell als Sieger aus dem Kampf hervorgehen.

© Capcom

Am Ende des Gangs werdet ihr eine kurze Leiter entdecken, die euch aus dem stinkenden Wasser auf einen Vorsprung führt. Öffnet nun die Tür und betretet das Büro (Speicherraum) dahinter. Am Ende des Raums findet ihr den GRL-Granatwerfer auf einem Rollwagen liegen.

Wichtig: Um die explosive Waffe in euer Inventar packen zu können, müsst ihr über zwei frei Plätze verfügen. Hier erklären wir euch, wo ihr alle Gürteltaschen finden könnt.