Resident Evil 7 Spielzeit: Wie viele Spielstunden erfordert RE7?

Capcom Horrortitel Resident Evil 7 ist am 24. Januar für PlayStation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht worden. Im Mai 2018 erschient das Spiel schließlich für die Hybrid-Konsole Nintendo Switch. Ganz harte Spieler*innen können RE7 zudem dank VR-Modus für die PlayStation VR aus einer ganz besonderen Perspektive erleben.

Wie viele Stunden dauert Resident Evil 7?

In „Resident Evil 7“ seid ihr hauptsächlich im Haus der Baker-Familie sowie dessen unmittelbarer Umgebung unterwegs. Generell kann die gesamte Spielzeit, die ihr für einen Durchgang benötigt mit rund 10 bis 15 Stunden angegeben werden. Allerdings hängt die letztendliche Spielzeit stark von eurer individuellen Spielweise ab. Zudem wirkt sich die Wahl des Schwierigkeitsgrads darauf aus, wie lange ihr zu tun haben werdet. Da in „Resident Evil 7“ auch einige Rätsel vorhanden sind, kann die Spielzeit an einigen Stellen ein wenig gestreckt werden.

Möchtet ihr alle Notizen lesen und euch durch versteckte Munition und weitere Extras einen entscheidenden Vorteil im Kampf gegen eure Widersacher sichern, solltet ihr die eine oder andere weitere Stunden mit einberechnen.

Veteranen, die bereits einige Durchgänge erfolgreich absolviert haben, können den Horrortitel durchaus sogar in unter vier Stunden beendet, wofür es sogar eine passende Trophäe gibt.

Zockt ihr „Resident Evil 7“ im VR-Modus kann es gut sein, dass ihr etwas länger braucht. Schließlich müsst ihr mit einer völlig neuen Perspektive sowie einer angepassten Steuerung klarkommen.

Wie viele Spielzeit benötigen die DLCs zu Resident Evil 7?

Habt ihr das Hauptspiel beendet, könnt ihr mit den beiden kostenpflichtigen DLCs zu „Resident Evil 7“ beginnen, die euch noch einmal zusätzliche Spielzeit bescheren. „End of Zoe“ und „Not a Hero“ bieten euch je nach Spielweise jeweils zusätzlich 60 bis 120 Minuten Spielzeit.

Resident Evil 8: Village – So lange soll die Spielzeit sein laut Insider

Worum geht es in Resident Evil 7?

In „Resident Evil 7“steuert ihr den in dem Franchise bislang völlig unbekannten Charakter namens Ethan Winters, der sich auf die Suche nach seiner vermissten Frau Mia in die fiktive Stadt Dulvey, Louisiana begibt. Im verrotteten Haus der Baker-Familie stößt er auf ein geheimnisvolles Videoband, das das kommende Unheil birgt. Die Baker-Familie mit Jack, Marguerite, Lucas, Zoe und Eveline Baker umgibt ein dunkles Geheimnis. Und so ist es an Ethan, dieses Geheimnis in „Resident Evil 7“ (offizielle Webseite) aufzuklären.

Auch in Resident Evil 8 Village, das am 7. Mai 2021 erscheint, ist Ethan Winters der Protagonist. Einzelheiten zu der Handlung sind zwar bislang nicht bekannt gegeben worden, doch laut einem Brancheninsider hat Capom RE7, RE8 und „Resident Evil 9“ als eine Trilogie mit einer zusammenhängenden Story angelegt. Erst bei späteren Ablegern wird der Publisher und Entwickler wohl auf eine Nummerierung verzichten und nur noch in sich geschlossene Erzählstränge entwerfen.

Unseren umfangreichen Test zu „Resident Evil 7“ könnt ihr euch hier durchlesen.