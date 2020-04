Denn Beginn macht das rote Juwel , da ihr dieses im Spiel als erstes an euch nehmen könnt. Schaut dabei aber unbedingt nach einer kleinen Schatulle beziehungsweise einem Schmuckkästchen , da die Steine nicht offen herumliegen. Den roten Stein findet ihr im Speicherraum im Donutladen . Um an das Juwel zu gelangen müsst ihr das Kästchen im Inventar anschließend untersuchen. Nun öffnet sich die Schatulle und ihr erblickt den ersten Stein für das Uhrdenkmal-Rätsel.

Zu finden gibt es jeweils ein grünes, ein blaues und ein rotes Juwel . In den folgenden Zeilen erklären wir euch die drei unterschiedlichen Fundorte. Bedenkt aber, dass diese Orte auf den Schwierigkeitsgraden Alptraum und Inferno von den unterhalb beschriebenen abweichen. Deshalb solltet ihr in diesem Fall unbedingt die nähere Umgebung der „normalen“ Fundorte durchsuchen.

Zwar ist das Denkmal-Rätsel rein optional, ihr müsst es also nicht zwingend erledigen, um in der Kampagne von „Resident Evil 3“ weiterzukommen, doch es gibt für das Einsetzen eines jeden Juwels eine nette Belohnung, die ihr euch in keinem Fall entgehen lassen solltet.

Das erste Rätsel in Resident Evil 3 ist im Grunde eigentlich kein wirkliches Rätsel, schließlich müsst ihr hier lediglich drei verschiedenfarbige Juwelen in ein entsprechendes Denkmal einsetzen.

