Streifschuss – Razer-Headset rettet Reddit-Nutzer das Leben

Dass Razer qualitativ gute Headsets herstellen kann, ich keine großes Geheimnis. Aber dass die Peripherie auch Leben retten kann, ist wohl eher eine ungewöhnliche Nachricht. Nachdem ihm seine Kopfhörer vor einer Kugel geschützt haben, bedankt sich ein junger Reddit-Nutzer aus tiefstem Herzen. Aber was ist eigentlich genau passiert?

Razer-Headset rettet 18-Jährigem das Leben

Am Vormittag des 30. März 2022 sitzt der junge Kalifornier mit einem Headset von Razer auf dem Kopf in seinem Zimmer. Von einer Sekunde auf die andere schlägt dort ein Schuss durch die Fensterscheibe. Das Projektil prallt an seinen Kopfhörern ab und landet auf dem Bett.

Im Schock weiß dieser erstmal gar nicht was passiert ist, bis er das Loch in der Scheibe, die Ein- und Austrittstelle der Kugel am Headset und die Kugel selbst auf seinem Bett findet. Dank seines Schutzengels ist nichts schlimmeres passiert.

Reddit: Seine Geschichte geht viral

Der 18-Jährige schreibt auf Reddit „Razer saved my life…..“. Als ihm erst viele nicht glauben, lädt er Bilder vom Fenster und dem Headset als Beweise hoch. Die Anteilnahme in den Kommentaren ist groß.

© Reddit: Enough_Dance_956 © Reddit: Enough_Dance_956

Mit einem emotionalen Text wendet sich der Nutzer an Razer. Er will sich bedanken und beteuert, dass er ohne deren Headset jetzt nicht mehr am Leben wäre. Er könne sich nicht vorstellen, welches Leid seine Familie und Freunde erfahren hätten.

„Ich versuche jemanden bei Razer zu erreichen, um ihm von ganzem Herzen zu danken. Ohne die qualitativ hochwertigen Kopfhörer wäre ich im Alte von 18 Jahren ein totes Kind gewesen. Ich könnte mir nicht einmal vorstellen, welchen Schmerz meine Familie und Freunde durchmachen würden“ Reddit: Enough_Dance_956

Zusätzlich bittet er andere Reddit-Nutzer*innen um deren Hilfe, um Kontakt zum Hersteller aufnehmen zu können und den Verantwortlichen dort persönlich zu danken. Und es klappt, Razer meldet sich bei ihm.

In einem weiteren Kommentar bedankt er sich bei allen, die ihr Mitgefühl geäußert und geholfen haben, Razer auf ihn aufmerksam zu machen. Er schließt den Absatz mit einem Aufruf an alle, ihren Eltern zu sagen, dass sie sie lieben, denn „du weißt nicht wann es Zeit ist zu gehen“.