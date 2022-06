Inzone: Sony stellt neue Premium-Marke für Gamer vor

Wir haben erst vor Kurzem darüber berichtet, dass Sony in naher Zukunft neue Headsets unter der neuen Marke Inzone enthüllen wird. Dabei handelt es sich zwar um keine Gaming-Marke, die direkt mit der PlayStation in Verbindung steht, in optischer Hinsicht sind beide Marken aber zumindest miteinander verknüpft. Nun hat Sony die neuen Hardware-Produkte offiziell vorgestellt. Wir haben euch einen Überblick erstellt.

Das sind die ersten Produkte der neuen Inzone-Marke:

Monitor Inzone M9 für 1.099 Euro , vsl. Lieferung ab 7. August Inzone M3 (kein Preis, kein Liefertermin angegeben)

Headsets Inzone H9 für 299 Euro , vsl. Lieferung ab 4. Juli Inzone H7 für 229 Euro , vsl. Lieferung ab 4. Juli Inzone H3 für 99 Euro , vsl. Lieferung ab 4. Juli



Sony stellt Inzone-Marke vor

Monitore

Inzone M9: Den Beginn der neuen Marke macht der Inzone M9, ein 27 Zoll großer 4K-HDR-Gaming-Monitor mit 144 Hz, IPS 1 ms und Nvidia G-Sync-Kompatibilität für 1.099 Euro.

Inzone M3: Neben dem M9 könnt ihr euch außerdem für den Inzone M3 entscheiden. Dabei handelt es sich um einen 27 Zoll großen Full-HD-Gaming-Monitor mit 240 Hz, IPS 1 ms und Nvidia G-Sync-Kompatibilität. Der Preis ist bislang nicht bekannt.

© Sony

Headsets

Inzone H9: Bei den neuen Headsets macht das kabellose Inzone H9 für 299 Euro den Beginn. Dieses soll durch 360° räumlichen Klang für Gaming für ein noch besseres Audioerlebnis sorgen. Hinzu kommt eine duale Geräuschsensortechnologie, wodurch Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden, ein Ambient Sound-Modus, damit euch keine wichtigen Geräusche entgehen sowie ein Bügelmikrofon für eine reibungslose Kommunikation mit dem Team. Die Akkulaufzeit wird mit 32 Stunden angegeben.

Ebenfalls kabellos kommt das Inzone H7 daher. Hierbei werden sogar satte 40 Stunden Akkulaufzeit angegeben. Abgerundet wird das Trio durch das Inzone H3, bei dem es sich um ein kabelgebundenes Headset handelt.

© Sony

Eingesetzt werden können die drei Headsets nichts nur am PC, sondern auch an PlayStation-Konsolen. Entsprechende Features wie zum Beispiel eine Gaming- und Chat-Balance, um direkt über das Headset das Verhältnis der Lautstärke zwischen Spielsound und Sprachchat einzustellen, sind mit an Bord.