Viele Twitch-Streamerinnen oder YouTuberinnen wie Gnu werden online zum Ziel von Deepfakes und anderen Formen der Belästigung oder Missbrauchs. Jetzt schlagen einige von ihnen aber gemeinsam zurück. In einem ausführlichen Video widmen sich Gnu, Alicia Joe und viele andere den Abgründen auf Reddit und Co..

Gnu, Alicia Joe und viele andere im Kampf gegen Deepfakes

Online-Creator und Streamer*innen wie Gnu sprechen nicht oft über solche Themen. Nun tun sie es aber doch und das Ergebnis ist erschütternd.

Was sich da alles für Abgründe auf Reddit auftun und wer sich dort so herumtreibt beziehungsweise was da alles passiert, seht ihr in einem neuen Video.

Unter dem Titel „Wir werden öffentlich mi$$braucht und alle schauen zu!“ spricht Gnu nicht nur ausführlich darüber, sondern unternimmt auch etwas. Oder, um es in den Worten der Videobeschreibung zu sagen:

„5 Meinungsblogger tun sich zusammen und gehen gegen die Schattenwelt auf Reddit vor!“

Was heißt das konkret? Mit der Hilfe von Alicia Joe, Just Nero, dem Parabelritter, Alpha Kevin und der Hacktivistin Nella erklärt Gnu, was es mit Deepfakes und dem ganzen Rest auf sich hat und was ihr dagegen unternehmen könnt.

Dementsprechend unangenehm ist das Video, das ihr darum mit Vorsicht genießen solltet. Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Das Problem beschränkt sich natürlich nicht nur auf Reddit und auch nicht nur auf Content-Creator wie Gnu. Leider nicht einmal nur auf volljährige Menschen – alle können zum Ziel solcher Online-Belästigungen werden.

Im Verlauf des Gnu-Videos wird aber zum Glück auch gezeigt, dass sich viele der Täter fälschlicherweise in Sicherheit wiegen. So anonym, wie sie denken, sind sie in der Regel nicht.

Das heißt, dass sie für ihre missbräuchlichen und strafbaren Handlungen auch zur Rechenschaft gezogen werden können.

Das Thema Deepfake-Pornografie hat uns schon vor Kurzem hier auf PlayCentral beschäftigt.

Es gab nämlich gerade erst den Fall, dass ein bekannter Streamer sich aus Versehen selbst exposed hat. Mit dem Ergebnis, dass viele Streamerinnen überhaupt erst von derartigem Material erfahren haben und ebenfalls dagegen vorgehen.

Leider ist es auch nicht das erste Mal, dass sich Gnu über Belästigung im Internet äußern muss. Was Frauen alles beim Zocken über sich ergehen lassen müssen, könnt ihr hier nachlesen.

Wichtig: Seid ihr selbst Opfer sexueller Gewalt geworden oder ihr kennt in eurem Bekanntenkreis jemanden, der sich in einer solchen Situation befindet, erhaltet ihr beim Hilfetelefon des Bundesamts für Familie unter der 08000 116 016 rund um die Uhr kostenlose Hilfe.

Wenn du über deine Probleme nicht reden kannst und dennoch Hilfe suchst, die Beratung der Telefon-Seelsorge ist auch über E-Mail möglich.

Kindern und Jugendlichen steht zusätzlich die Nummer gegen Kummer von Montag bis Samstag zwischen 14 bis 20 Uhr jederzeit zur Verfügung. Die Nummer lautet 116 111.