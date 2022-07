GTA 6: Zornige Fans wegen Red Dead Online-Ende

GTA 6 sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Das Spiel ist zwar noch nicht offiziell angekündigt, wird aber mit großer Sehnsucht von den Fans erwartet. Jetzt hat Rockstar Games allerdings eine große Bewegung auf Reddit angestoßen: Es wird befürchtet, dass für GTA 6 der Online-Modus für Red Dead Redemption 2 auf Eis gelegt wird. Die Enttäuschung darüber ist auf Reddit deutlich spürbar.

Hashtag soll Red Dead Online retten

Unter dem Hashtag #SaveRedDeadOnline versammeln sich die Fans der Western-Reihe, um für ihr Spiel zu kämpfen. Nachdem Take Two Interactive angekündigt hat, dass vermehrt an GTA 6 gearbeitet werden soll, sind die Fans auf die Barrikaden gegangen. Sie vermuten, dass für den sechsten Teil der GTA-Reihe der Online-Modus von Red Dead 2 fallen gelassen wird. Um ihr Lieblingsspiel „Red Dead Online“ zu retten, hat sich die Community auf Reddit zusammengeschlossen.

#SaveRedDeadOnline soll auf die Befürchtungen der Fans aufmerksam machen und Take Two Interactive zeigen, wie vielen das Spiel am Herzen liegt. Mittlerweile hat sich CEO Harry Strauss Zelnick zu den Aufrufen der Fans geäußert. Die Meisten sahen das als gutes Zeichen, dass ihr Western-Liebling nicht in Vergessenheit geraten wird.

Wann kommt GTA 6 endlich?

Wann der nächste Teil der erfolgreichen Spielereihe von Rockstar Games erscheinen wird, ist noch unbekannt. In den letzten Monaten häufen sich die Spekulationen über die Inhalte und das Erscheinungsdatum des Spiels. Ein Insider hat vor kurzem erst auf einem GTA Forum geleakt, dass das Spiel noch 2023 kommen könnte. Handfeste Hinweise, zum Beispiel von den Entwicklern, gibt es allerdings noch nicht. Es bleibt also spannend.

Zudem wird auch GTA Online noch weiter von Rockstar bespielt und erweitert. Ob das Entwicklerstudio diesen Teil bald nach dem Release von GTA 6 auch hinter sich lassen wird, bleibt ebenfalls abzuwarten.