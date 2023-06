Apple Vision Pro vorgestellt: Was kann Apples räumlicher Computer?

Apple hat auf der diesjährigen WWDC (Worldwide Developers Conference) sein erstes Computer-Headset vorgestellt. Mit der Vision Pro zeigt das Unternehmen einmal mehr seine zukunftsweisenden Ambitionen. Was kann das neue Gerät des iPhone-Herstellers?

Jahrzehntelang zeigen uns Filme und Videospiele wie die digitale Welt mit unserer physischen Umgebung verschmelzen soll. Interaktionen mit Hologrammen waren dabei allenfalls Wunschdenken. Die Apple Vision Pro soll nun aber genau das ermöglichen.

Was kann die Apple Vision Pro?

Das visionäre Headset erzeugt eine dreidimensionale Benutzeroberfläche, die euch ohne zusätzliche Eingabegeräte mit Apps interagieren lässt. Alles, was ihr zur Steuerung benötigt, sind eure Augen, Hände und die Stimme. Auf die Unterstützung von Magic Keyboard und Trackpad muss dennoch nicht verzichtet werden.

Die Computer-Brille ermöglicht euch einen digitalen Workspace, an dem ihr euch vollends auf eure Arbeiten fokussieren könnt. So lassen sich Apps frei positionieren und in der Größe anpassen. Natürlich könnt ihr auch FaceTime-Telefonate führen.

Dabei seht ihr eure Gesprächspartner nicht nur in Lebensgröße, sondern hört sie, dank 3D-Audio, als stünden sie euch direkt gegenüber. Die Vision Pro arbeitet perfekt mit anderen Apple-Produkten zusammen. So verwandelt sich das Display des MacBooks in einen großen Bildschirm.

Die Akkulaufzeit der Brille beläuft sich auf 2 Stunden. Allerdings wurde das Headset für den ganztägigen Gebrauch entwickelt. Dafür hält eine externe Hochleistungsbatterie her, die jedoch kaum größer ist, als ein iPhone.

Apple verspricht beste Unterhaltung

Der Fokus des Headsets liegt aber keineswegs nur auf der Arbeit. Das innovative Raumklang-System und die hochauflösenden Displays (23 Millionen Pixel auf zwei Displays) verwandeln eure Umgebung in einen privaten Kinosaal. Das kommt natürlich auch Spielen zugute.

Wie bereits an der Apple Watch zu finden, verfügt auch die Vision Pro über eine Digital Crown. Mit dieser könnt ihr bestimmen, wie weit ihr in den virtuellen Raum eintauchen wollt. Dank EyeSight könnt ihr eure analogen Welt dennoch wahrnehmen und euch in der jeweiligen Umgebung zurechtfinden.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

EyeSight: Die Verbindung zur realen Welt

So nehmt ihr einerseits Personen wahr, die sich euch nähern, auf der anderen Seite, können Anwesende eure Augen durch die Displays der Brille sehen. Alan Dye (Vice President of Human Interface) erklärt:

„Eure Augen sind ein wichtiger Indikator für Verbindung und Emotionen. […] EyeSight zeigt nicht nur eure Augen, sondern gibt anderen wichtige Hinweise darauf, worauf ihr euch konzentriert.“

Wann und zu welchem Preis erscheint das Headset?

Apples räumliche Computer-Brille soll im nächsten Jahr in den USA erhältlich sein. Weitere Länder folgen später. Die ganze revolutionäre Technik hat allerdings auch ihren Preis. Satte 3.499 US-Dollar wird das Gerät kosten. Ob sich die Vision Pro durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Nicht zuletzt der hohe Preis dürfte vielen Interessenten die Laune gehörig vermiesen.