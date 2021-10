PS5 Pulse 3D Headset macht in Midnight Black einen tollen Eindruck – Meinung

Sonys Pulse 3D Wireless Headset für PS4 und PS5 gibt es nun in einer neuen Farbvariante. Neben der weißen Variante, die zuerst auf den Markt kam, gesellt sich nun die Option Midnight Black hinzu. Die Technik bleibt gleich, der optische Unterschied macht aber einiges her.

PS5 Pulse 3D Headset nun in Midnight Black erhältlich

Sonys offizielles Headset für die PS5 kam ursprünglich nur in Weiß daher. Seit einiger Zeit beginnt Sony aber damit, das PlayStation 5-Zubehör zusätzlich in Schwarz zu veröffentlichen. So gibt es neben dem DualSense-Controller nun eben auch das Pulse 3D im passenden Midnight Black.

Schwarz ist nicht gleich Schwarz

Wir haben das neue Pulse 3D-Headset freundlicherweise von Sony zur Verfügung gestellt bekommen und möchten euch in diesem Artikel unseren Eindruck schildern. Und der fällt schon vorweg sehr positiv aus. Außerdem möchten wir euch das Headset in seiner ganzen Pracht abseits der generischen Werbebilder zeigen. So könnt ihr die Farbnuancen in natura noch genauer erkennen.

© PlayCentral.de

Es gibt unterschiedliche Farbnuancen: Was auf den ersten Blick nämlich nicht so leicht zu erkennen ist: Das Headset ist nicht komplett schwarz. Vielmehr wechselt sich der satte Schwarzton mit einem dunklen Grau ab, um nicht alles einheitlich aussehen zu lassen. Wer bereits den DualSense in Midnight Black besitzt, dem dürfte dies schon bekannt vorkommen. Schon dort hat Sony mit zwei nur leicht unterschiedlichen Farbtönen gespielt, um das stimmige Gesamtpaket zu präsentieren.

Genauso verhält es sich mit dem Pulse 3D. Die glänzende Außenseite des Bügels sowie die Außenschalen der Ohrmuscheln sind in einem satten Schwarz gehalten, während sich die gesamte Innenseite des Bügels samt der gummierten Flächen in dem dunklen Grau etwas dezenter zeigen.

Das schwarze Headset sieht wirklich spitze aus

Die Verarbeitung der Materialien ist genauso hochwertig wie beim weißen Headset und der Tragekomfort unterscheidet sich ebenfalls nicht, sodass es in dieser Hinsicht nichts zu meckern gibt. Nur die Farbe ist neu, und mir gefällt das Headset in Midnight Black wesentlich besser als in Weiß. Der Farbmix zwischen Schwarz und Dunkelgrau hat Stil und ist wesentlich dezenter gehalten als der Weiß/Schwarz-Mix im Basismodell.

Es mag nur mein persönlicher Eindruck sein, aber ich finde, in Schwarz macht das Headset einen wesentlich höherwertigen Eindruck. Der Meinung war ich bereits beim DualSense, den ich ebenfalls lieber in Midnight Black benutze.

© PlayCentral.de

Beide Zubehör-Geräte ergeben zusammen ein gutes und passendes Duo. Falls ihr also bereits den DualSense in Schwarz besitzt, könnt ihr getrost ebenfalls zum schwarzen Headset greifen. Aber auch falls ihr einfach nur eine Vorliebe für dunklere Farben habt, dann ist das Pulse 3D die richtige Wahl für euch. Im Endeffekt liegt die Entscheidung aber nur an eurem eigenen Geschmack hinsichtlich der Farbe.

Ich bin jedenfalls froh, dass Sony das offizielle Zubehör nun zusätzlich in Schwarz herausbringt. Nicht nur, um den Kunden eine Wahl nach ihrer bevorzugten Farbgestaltung zu geben, sondern auch, da die Hoffnung auf eine schwarze PS5 erhöht wird.

© PlayCentral.de

Schwarzes Zubehör für eine schwarze PS5?

Es ist natürlich ein naheliegender Gedankengang: Sony bringt das eigene PlayStation-Zubehör nun in Schwarz heraus, also wird wohl auch eine schwarze PS5 kommen. Das würde ich mir auch wünschen, aber in dieser Hinsicht ist schlicht noch nichts angekündigt. Es erscheint zum aktuellen Zeitpunkt auch noch recht abwegig, eine PS5 in einer zusätzlichen Farbe zu veröffentlichen, wo noch nicht mal die Nachfrage an den bereits erhältlichen Konsolenversionen (mit Disc-Laufwerk und digital) in Weiß gesättigt werden kann.

Preis bleibt gleich

Preislich bewegt sich das Pulse 3D in Midnight Black auf genau demselben Niveau wie die weiße Variante. Beide Headsets kosten jeweils rund 100 Euro in der UVP. Das schwarze Headset wird also nicht als Limited Edition oder Ähnliches beworben, sondern darf schlicht als Erweiterung der Farbpalette verstanden werden. Es wird ebenfalls ganz normal auf dem Markt erhältlich sein, ohne Limitierung.

© PlayCentral.de

Auf der PS5 mit 3D-Audio zocken

Warum sollte man überhaupt das Pulse 3D benutzen? Eines der Kernfeatures der PS5 ist der 3D-Sound und das Pulse 3D-Headset wurde speziell für diese PS5-Feature zugeschnitten. So hört ihr genau, von wo die Geräusche im Spiel kommen. Am besten nutzt ihr das Pulse 3D also mit der PS5, es ist aber auch mit der PS4 oder anderen Geräten wie PCs, Notebooks, etc. kompatibel. Zudem sorgt die Noise-Cancelling-Funktion der zwei verbauten Mikrofone dafür, dass ihr im Sprachchat immer mit einer klaren Sprachqualität und ohne Ingame-Geräusche zu hören seid.

© PlayCentral.de

Das Pulse 3D überzeugt als tolles Allround-Headset

Wie bereits gesagt, wurde an der Technik des Headsets nichts geändert. Deshalb verzichte ich darauf, dazu noch weiter auszuholen, sondern möchte euch an dieser Stelle unseren Test ans Herz legen, wo ihr alles dazu am Beispiel der weißen Variante erfahrt. Im Test überzeugt das Pulse 3D als tolles Allround-Headset, bei dem vor allem Sound, Mikrofonqualität, Tragekomfort und Preis/Leistungsverhältnis gelobt werden. Auch in Videoform haben wir das Headset genauer ausprobiert: