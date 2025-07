Red Dead Online Update: Zombies und Roboter erobern den Wilden Westen

Red Dead Online überrascht mit einem neuen Update, das Zombie- und Roboterinhalte hinzufügt. Rockstar Games hat das Spiel mit einem unerwarteten Update ausgestattet, das mehr bietet als die üblichen monatlichen Ergänzungen. Während Fans von Red Dead Online seit 2022 mit kleineren Updates auskommen mussten, bringt das neue Update „Strange Tales of the West Volume 1“ frischen Wind in die Online-Welt.

Was ist neu im Update?

Welche neuen Missionen erwarten dich? Das Update führt vier neue Telegram-Missionen ein, die von Theodore Levin angeboten werden. Dieser Charakter aus dem Einzelspielermodus untersucht mysteriöse Ereignisse im Westen, darunter Zombies und Roboter. Besonders spannend ist der neue Zombie-Modus, in dem du infizierte Zombies bekämpfen und deren Leichen zur Untersuchung sammeln musst. Dieser Modus erinnert an ähnliche Spielmodi aus Call of Duty oder Halo.

Interessant ist auch, dass das Update als „Volume 1“ bezeichnet wird, was auf weitere Inhalte dieser Art hindeutet. Gerüchte über ein mögliches Remaster von Red Dead Redemption 2 für Xbox Series X|S, PS5 und die Nintendo Switch 2 machen die Runde, was auf zukünftige Updates hoffen lässt.

Details zu den Belohnungen und Boni

Welche Belohnungen erwarten dich diesen Monat? Neben den neuen Missionen gibt es viele Belohnungen und Boni. Es gibt dreifache Gold-, RDO$- und XP-Boni auf Telegram-Missionen, sowie doppelte RDO$ und XP auf die Wildlife-Fotografie. Auch die legendären Tierbeobachtungsmissionen bieten dreifache Role XP und XP.

Für das Spielen zu einem beliebigen Zeitpunkt im Juli erhältst du ein kostenloses Rebellion Poncho. Naturalisten bekommen 50 freie Beruhigungspfeile und eine North Clingman Schatzkarte. Wenn du ein Probeexemplar an Harriet Davenport verkaufst, erhältst du das kostenlose Fiddlehead-Emote, und für das Probennehmen eines legendären Hirsches gibt es eine kostenlose Stahlbrille.

Rabatte und wöchentliche Belohnungen

Welche Rabatte kannst du nutzen? Es gibt attraktive Rabatte, darunter 10 Goldbarren auf das Probe-Kit und 50% auf Anfänger- und vielversprechende Naturalist-Rollen-Items. Weitere Rabatte umfassen 40% auf legendäre Tierpheromone und andere Köderhandbücher.

Die wöchentlichen Belohnungen umfassen unter anderem den blauen Eberhart-Mantel für das Abschließen einer Wildlife-Fotografie-Runde und den roten Manteca-Hut für den Verkauf von zwei Proben an Harriet Davenport.

Deine Meinung ist gefragt!

