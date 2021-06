In Ratchet & Clank: Rift Apart sind 10 Spionbots versteckt. Ihr braucht sie für die mächtige RIDA-Waffe. Dieser Guide zeigt euch die Fundorte aller Spionbots.

Wo sind die 10 Spionbots in Ratchet & Clank: Rift Apart? – Lösung

Spionbot #1

Planet: Corson V/Nefarious City

Dies ist der erste Spionbot, den ihr bekommen könnt. Dafür gibt es in Nefarious City sogar eine eigene Nebenquest. Nachdem ihr mit Ratchet die Hauptziele in der Story erfüllt habt, könnt ihr euch dem Spionbot widmen. Folgt dem optionalen Ziel „Durchsuche die Fabrik“ und folgt dem dazugehörigen Navigationspunkt auf der Karte. Die Fabrik befindet sich im westlichen Teil von Nefarious City. Seid ihr an den Bahnsteigen angekommen, seht ihr den Spionbot schon in einer großen Röhre. Bekämpft alle Gegner und der Weg zum ersten Utensil für die RIDA wird frei.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Spionbot #2

Planet: Sargasso

Es gibt auf Sargasso eine Nebenmission, in der ihr mit dem Flugsaurier Trudi herumfliegen könnt und Zurpsteine finden müsst. Sprecht mit Mort, um die Mission zu aktivieren (siehe Pfeil auf der Karte). Die Nebenmission ist in zwei Parts unterteilt. Zuerst geht’s um Schutztruppenstiefel. Habt ihr die nötige Anzahl Zurpsteine für die Ausrüstung beisammen, gibt’s als nächsten Preis den Spionbot. Dafür müsst ihr sämtliche 60 Zurpsteine auf der Karte sammeln.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Spionbot #3

Planet: Savali

Der Spionbot befindet sich im Norden der Karte. Ihr müsst über drei Steinplattformen zu einer Höhle springen. Dort gibt es ein großes Piratenschiff, das ihr durch zwei Schleuderpunkte erreicht. Auf dem Deck wartet der Spionbot auf euch. Nachdem ihr ihn eingesammelt habt, erscheinen ein paar Gegner.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Spionbot #4

Planet: Blizar Prime

Diesen Spionbot erhaltet ihr als Belohnung für die Nebenaufgabe „Finde die vermisste Köchin“. Während der Mission müsst ihr den VAKU-SAUG vor mehreren Wellen von angreifenden Gegnern verteidigen.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Spionbot #5

Planet: Cordelion

Gelangt zur untersten Ebene der Unterwasserbasis und begebt euch zum zentralen Raum mit der Rubion-Schmiede (vom Schiff aus könnt ihr dank Teleporter direkt dorthin kommen, dann spart ihr euch den langen Weg).

Auf einer der hochgelegenen Plattformen an der Wand lässt sich der Spaltstrahler an einem Dimensionsriss einsetzen und befördert euch direkt zum Spionbot.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Spionbot #6

Planet: Torren IV/Klein-Schrottstadt

Geht den Magnetstiefelpfad am Ende von Klein-Schrottstadt entlang, um zu einer Höhle mit dem Spionbot zu gelangen.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Spionbot #7

Planet: Viceron

Im Luftschachtsystem vom Zordoom-Gefängnis. Nachdem ihr Clank (in der Story) entdeckt habt, geht in den nächsten Luftschacht und biegt zweimal rechts ab, um zum Raum mit dem Spionbot zu kommen. Bloß nicht links abbiegen und durch die Öffnung fallen lassen, sonst kommt ihr ohne großen Umweg nicht mehr zurück.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Spionbot #8

Planet: Ardolis

Flitzt mit den Hoverstiefeln über die Sprungschanze am Plündermarkt und gelangt so zum Flitzkäfer. Mit dem Flitzkäfer fahrt ihr durch den Feuerring und biegt dann direkt rechts ab und springt über eine Schanze, die euch zu einem Schanzenparcours mit zwei weiteren Feuerringen bringt. Überwindet diesen und haltet euch geradeaus, um direkt auf eine Insel mit dem Spionbot zuzusteuern.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment



Spionbot #9

Planet: Scarstu-Trümmerfeld

Vor dem Eingang zum Zurkie´s lauft rechts am Gebäude entlang. Dort ist eine Hochgeschwindigkeitsschleuder (sobald in der Story verfügbar), die euch direkt auf einen kleinen Planetentrümmer mit dem Spionbot befördert.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Spionbot #10

Planet: Scarstu-Trümmerfeld/Zurkie’s

Dieser Spionbot ist der Preis für die folgende Gold-Pokal-Herausforderung in der Arena: „Brumm herum: Besiege Halsab-Biker bei niedriger Schwerkraft“.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Viel Spaß mit der RIDA 8!

Habt ihr alle 10 Spionbots beisammen, könnt ihr bei Mrs. Zurkon die RIDA 8 abholen. Das gute Stück kostet euch keinen Bolt und es ist die mächtigste Waffe im Spiel. Alles zur RIDA 8 erfahrt ihr hier:

Ratchet & Clank: Rift Apart – RIDA 8 freischalten – beste Waffe und ultimative Crossover-Maschine – Lösung