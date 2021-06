Ratchet & Clank: Rift Apart ist ein PS5-First-Party-Exclusive und da dürfen Crossover mit anderen PlayStation-Reihen nicht fehlen. Beim neuesten Abenteuer des mutigen Lombax ist die mächtige RIDA (oder RYNO) für die spannenden Eastereggs verantwortlich. In diesem Guide zeigen wir euch, welche Crossover ihr mit der RIDA-Waffe zu sehen bekommt.

Die RIDA öffnet Portale zu anderen PlayStation-Games

Die RIDA ist nicht nur eine begehrte Wumme, sondern auch die ultimative Crossover-Maschine. Denn die Entwickler haben sich in Rift Apart etwas ganz besonderes einfallen lassen. Anstatt mit der RIDA eine schier endlose Salve an Projektilen abzufeuern, erschafft ihr Portale zu anderen Dimensionen – genauer gesagt, anderen PlayStation-Games!

Richtet den Lauf auf den Gegner, drückt den Abzug und schaut zu, wie sich ein Portal in eine andere Welt auftut und mit etwas Glück ein mächtiger Donnerkiefer auf den Feind fällt.

So erhaltet ihr die RIDA: In diesem Guide zeigen wir euch wie ihr die RIDA erhaltet, und dieser Guide zeigt euch die Fundorte aller Spionbots.

Ihr müsst die RIDA erst aufrüsten: Damit ihr die ganzen Crossover zu Gesicht bekommt, müsst ihr die RIDA erst auf Stufe 2 aufrüsten und bei Mrs. Zurkon das spezielle Viererfeld bei den Verbesserungen freischalten.

Es hängt vom Zufall ab, was aus dem Portal fällt. Entweder kommen irgendwelche Boxen, Fässer oder gar Fahrzeuge heruntergefallen – ab und zu ist aber auch ein spezielles Easteregg dabei.

Das sind alle PlayStation-Crossover mit der RIDA

Horizon Zero Dawn

In „Ratchet & Clank: Rift Apart“ bekommt ihr es mit vielen, ziemlich starken Robotern zu tun. Warum dann nicht einfach selbst eine mechanische Bestie für euch kämpfen lassen? Gerade legt sich Aloy noch mit einem gigantischen Donnerkiefer an und auf einmal wird das Ungetüm in den Dimensionsriss gezogen und fällt vor euren Augen vom Himmel. Es gibt wohl keine coolere Methode, einen Kampf zu gewinnen.

Der Donnerkiefer ist nicht die einzige Bestie aus „Horizon Zero Dawn“, die sich mit der RIDA teleportieren lässt. Es kann stattdessen auch ein Verwüster erscheinen.

Uncharted 4

Da steigt Nathan Drake nur einmal kurz aus seinem Jeep aus, um die Gegend zu erkunden, und dann ist das Gefährt plötzlich verschwunden. Das ist so verrückt, da hat nicht mal der Schatzsucher eine Antwort parat.

Sunset Overdrive

Sogar das ebenfalls von Insomniac Games entwickelte „Sunset Overdrive“ bekommt einen Auftritt in „Rift Apart“. Mit etwas Glück zieht ihr einen Fizzie in die Dimension von Ratchet und Clank.

Sly Cooper

Dem diebischen Waschbär Sly Cooper gelingt eigentlich jede noch so heikle Flucht von seinen Coups. Aber gegen die RIDA kommt auch er nicht an. Und so ziehen Ratchet und Rivet den ikonsichen Charakter von den Ghost of Tsushima-Entwicklern Sucker Punch Productions ganz einfach nach Rift Apart.

Oder es erscheint einfach ein kleiner Van mit Sly Cooper-Logo, wie hier zu sehen.

Jak & Daxter

Bevor Naughty Dog mit „Uncharted“ durchstartete, entwickelte das Studio aus Santa Monica die „Jak & Daxter“-Reihe. Den Helden Jak könnt ihr ebenfalls mit der RIDA erscheinen lassen.

