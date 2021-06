Fundorte aller CraiggerBears in Ratchet & Clank: Rift Apart – Lösung

Ihr seid auf der Suche nach den CraiggerBears in Ratchet & Clank: Rift Apart? Die Suche kann sich durchaus als schwierig erweisen, da die Plüschteddys nicht auf der Karte angezeigt werden. Aber keine Sorge: Unser Guide hilft euch weiter und verrät euch die Fundorte aller CraiggerBears und welche Belohnung ihr für die komplette Sammlung erhaltet.

Ratchet & Clank: Rift Apart-Guide – Die Fundorte der CraiggerBears

Was sind CraiggerBears?

Die CraiggerBears sind kleine Plüschteddys, die sich auf allen Planeten im Spiel befinden. Sie werden nicht auf der Karte angezeigt, auch wenn ihr euch in der Nähe befinden solltet. Der Kart-O-Mat offenbart ihre Aufenthaltsorte ebenfalls nicht. Ihr findet sie also mit Glück – oder unserer nachfolgenden Auflistung.

Welche Belohnung schalten die CraiggerBears frei?

Habt ihr alle CraiggerBears gefunden, erhaltet ihr absolut keine Boni im Spiel. Sie sind nur für Trophäenjäger interessant, denn mit dem Auffinden aller CraiggerBears erhaltet ihr die Gold-Trophäe „UnfassBÄR niedlich“.

Guide: Alle CraiggerBears finden, hier sind sie versteckt

Corson V

Gegenüber vom Club Nefarious führt ein Treppe nach unten zu ein paar Ständen. Der CraiggerBear befindet sich auf dem Tresen vom einem der dortigen Stände.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Sargasso

Der CraiggerBear befindet sich auf der Couch von Rivets Versteck.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Scarstu-Trümmerfeld/Zurkie’s

In der Eingangshalle vom Zurkie’s. Neben dem Tresen stehen ein paar Kisten. Auf einer der Kisten sitzt der CraiggerBear.

© Sony Interactive Entertainment

Savali

Begebt euch zur Insel am südlichsten Punkt der Karte. Es ist das Gebiet, in dem ihr eine Reihe von Hoverstiefel-Zeitaufgaben absolvieren müsst, um zum Bergtempel zu gelangen. Nach dem ersten Strecken-Segment springt ihr über den Zaun vor euch und ihr kommt zu einem kleinen Bereich, wo der Stoffbär sitzt.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Blizar Prime

Der CraiggerBear befindet sich am Anfang des Levels. Schlagt auf dem Blizon-Kristall in der Nähe des Schiffes, um zur intakten Dimension zu wechseln und geht anschließend in den Raum hinein. Schlagt dort auf den nächsten Blizon-Kristall, um wieder zur zerstörten Dimension zu wechseln und folgt dem Magnetpfad. Ihr gelangt zu einem Raum mit einem weiteren Blizon-Kristall. Wechselt erneut die Dimension und ihr könnt den CraiggerBear in einem Schrotthaufen finden. Es handelt sich um denselben Raum, in dem ihr in der Story mit dem Computer-Terminal interagiert hattet.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Torren IV

Begebt euch nach Klein-Schrottstadt. Der CraiggerBear befindet sich auf dem Tresen eines Standes gegenüber von Mrs. Zurkon. Es ist der Stand mit den vielen Fernsehern.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Cordelion

Begebt euch mittels der Treppen zum höchsten Punkt der Hauptplattform und schlagt dort auf den Blizon-Kristall, um zur verschneiten Dimension zu wechseln. Rutscht die vereisten Treppen wieder runter und haltet auf der Hauptplattform Ausschau nach dem CraiggerBear, der in einem Schneehaufen steckt.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Ardolis

Der CraiggerBear befindet sich im Raum nach der letzten Piratenprüfung. Ihr könnt ihn bei einer kleinen Strandkulisse mit Schatztruhe am Ausgang der Piratenattraktion finden.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Viceron

Der letzte CraiggerBear befindet sich im Zellentrakt – dort, wo ihr Clank gerettet habt. Begebt euch in die Zelle mit der langen Bank und ihr seht den Teddy dort sitzen.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment