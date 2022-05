PS5 erhält Firmware-Update 22.01-05.10.00.23 und der Inhalt wird kaum überraschen

Die PlayStation 5 erhält wie alle anderen Konsolen in regelmäßigen Abständen eine neue Firmware. Wenn ihr jetzt euer Gerät startet, dann wird es bei den meisten ein automatisches Update mit der Versionsnummer 22.01-05.10.00.23 der Systemsoftware geben. Doch eine Frage bleibt wie immer bestehen: Was bringt mir der neueste Patch?

PS5 jetzt auf Version 22.01-05.10.00.23 aktualisieren

Seit heute morgen ploppt auf PS5-Konsolen der Hinweis auf, dass es wieder ein neues Systemupdate gibt. Das wird in der Regel automatisch nach dem Start heruntergeladen. Wenn nicht, dann könnt ihr es manuell über die Einstellungen starten. Der Download kann ebenfalls im Schlafmodus beendet und dann installiert werden. Ihr benötigt das neueste Update, um Online-Services nutzen können.

Das sind die Patchnotes (via offizieller Seite):

Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung.

Es ist also wieder einmal nur ein Hotfix, der ein wenig an der Performance des Systems schraubt. Welche Fehler damit genau behoben werden, verrät Sony in diesem Fall aber nicht. Trotzdem solltet ihr eure Konsole stets auf dem neuesten Stand haben, um möglichen Fehlern direkt vorzubeugen.

Wie groß ist das Update? Der neueste Patch kommt auf knapp 1 GB und sollte schnell installiert sein. Falls ihr aber lange Downloads vermeiden wollt, dann könnt ihr eure PS5 anschalten, den Download starten und dann in den Ruhe-Modus versetzen. Beim nächsten Start, sofern das Update vollständig heruntergeladen wurde, sollte die Installation automatisch abgeschlossen sein.

Holt euch das neue Update, um weiterhin Online spielen zu können. © PlayCentral

Was war im letzten Update drin? Sony hat vor kurzem ein großes Update veröffentlicht, das ein Feature hinzufügt auf das seit Release der Konsole gewartet wurde. Ihr könnt nämlich endlich VRR nutzen. Wie genau das funktioniert und was hinter dieser Funktion steckt, lest ihr hier:

PS5-VRR kommt diese Woche: Welche Spiele werden unterstützt?

Nehmt am Beta-Programm teil: Bevor ein größeres Update bevorsteht, startet Sony meistens eine Beta-Phase. Für diese könnt ihr euch einmalig auf der offiziellen Webseite anmelden. Danach seid ihr automatisch für jede Beta im Topf und könnt die Chance bekommen, neue Firmware-Features vorab auszuprobieren.

Derzeit ist aber nicht bekannt, ob und wann die nächste Beta stattfinden wird. Es kann also noch etwas dauern, bis es wieder bedeutsame Updates für die PS5 geben wird.