PS5-Update erleichtert Multiplattform-Nutzung des DualSense-Controllers

Sony hat kürzlich ein aufregendes neues Update für die PlayStation 5 angekündigt, das in Kürze in die Beta-Phase eintreten wird. Diese Aktualisierung zielt nicht direkt auf die Konsole selbst ab, sondern bringt eine bedeutende Verbesserung für alle, die den DualSense-Controller auf mehreren Plattformen nutzen. Die PlayStation 5, die bereits seit ihrer Markteinführung im November 2020 zahlreiche Hardware-Verbesserungen erfahren hat, wird durch dieses Update noch attraktiver für Multiplattform-Nutzer.

Verbesserungen bei der Controller-Nutzung

Wie wird der DualSense-Controller durch das Update verbessert? Der DualSense-Controller der PS5 zeichnet sich durch seine haptischen Feedback-Funktionen und adaptiven Trigger aus, die ein immersives Spielerlebnis ermöglichen. Bisher war es jedoch eine Herausforderung, den Controller zwischen verschiedenen Geräten wie PC, Mac und mobilen Plattformen zu wechseln, da jedes Mal eine erneute Kopplung erforderlich war. Mit dem neuen Update soll es möglich sein, den DualSense-Controller mit bis zu vier Geräten gleichzeitig zu registrieren. Dies bedeutet, dass du nahtlos zwischen verschiedenen Plattformen wechseln kannst, ohne den Controller jedes Mal neu koppeln zu müssen.

Das Update wird in einer Beta-Version ab dem 24. Juni 2025 verfügbar sein. Eingeladene Tester in Ländern wie den USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Deutschland und Frankreich haben die Möglichkeit, die neuen Funktionen als Erste zu erleben. Sony hat noch kein genaues Datum für die allgemeine Verfügbarkeit des Updates bekannt gegeben, aber es wird erwartet, dass es nach Abschluss der Tests weltweit ausgerollt wird.

Energieeinsparung und Umweltfreundlichkeit

Was ist das Power Saver-Feature? Neben der Mehrgeräte-Kopplung arbeitet Sony an einem neuen Power Saver-Modus für die PS5. Dieses Feature ist noch nicht bereit für die Beta-Phase, wird aber in naher Zukunft erwartet. Der neue Modus soll den Energieverbrauch der PS5 reduzieren und ist Teil von Sonys Bestrebungen, umweltfreundlicher zu werden. Besonders interessant ist, dass dieses Feature möglicherweise einen Hinweis auf zukünftige tragbare Geräte gibt, da die Akkulaufzeit eine entscheidende Rolle spielt, wenn du unterwegs bist.

Der Power Saver-Modus könnte also nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch einen bedeutenden Schritt in Richtung effizienterer Hardware darstellen. Durch die kontinuierliche Verbesserung der PS5 bleibt Sony wettbewerbsfähig und bietet seinen Nutzern innovative Lösungen.

Was bedeutet das für dich?

Sony setzt weiterhin Maßstäbe in der Gaming-Branche, und dieses Update ist ein weiteres Beispiel dafür, wie das Unternehmen auf die Bedürfnisse seiner Nutzer eingeht. Die Möglichkeit, den DualSense-Controller nahtlos zwischen mehreren Geräten zu wechseln, wird für viele ein großer Vorteil sein und das Spielerlebnis noch weiter verbessern.

Verwendest du deinen DualSense-Controller auf mehreren Geräten? Würde dieses Update dein Spielerlebnis verbessern? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten mit!