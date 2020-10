PS5-UI wird wohl eine beliebte Sache beibehalten

Bislang gibt es immer noch ein wohlbehütetes Geheimnis rund um die PlayStation 5. Wir wissen bis heute nicht, wie das User-Interface der neuen Konsole aussehen wird, also der Interaktionsbildschirm, wenn wir das Gerät gestartet haben und das Menü aufploppt.

Dabei spielt das UI natürlich eine große Rolle, da wir viel Zeit auf jener Oberfläche verbringen. Aber allzu überraschend könnte der Reveal vielleicht nicht ausfallen und wir verraten euch, wieso.

Im PlayStation Store gibt es einen kleinen Hinweis darauf, wie das Benutzerinterface der PS5 aussehen wird oder besser gesagt, welches wichtige Detail erhalten bleibt.

Dank dem Produkteintrag von Dead by Daylight: Stranger Things Edition können wir einen kleinen, aber nicht minder wichtigen Eintrag ablesen, der mit dem UI der PS5 zusammenhängt. Im Originallaut im PS Store heißt es:

„The Stranger Things Edition of Dead by Daylight includes all the content of the Special Edition, three original chapters (Curtain Call, Shattered Bloodline, Darkness Among Us), the Stranger Things chapter and an exclusive Dead by Daylight – StrangerThings PS5 theme.“