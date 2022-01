PS5 & PS4: Sony teilt 22 Spiele, die in 2022 Relevanz haben

Sony hat eine ganz fantastische Liste via playstation.com veröffentlicht, die wunderbar aufzeigt, was das PlayStation-Jahr 2022 so alles bereit hält. Und eines vorab: es ist eine ganze Menge! Fans sämtlicher Genres dürften voll auf ihre Kosten kommen.

Wenn ihr eine PlayStation 4 oder eine PlayStation 5 besitzt, solltet ihr in diesem Jahr ein wachsames Auge auf die neusten Blockbuster-Titel haben, während uns diverse Indieperlen den Alltag versüßen.

Schaut am besten einmal auf der offiziellen Seite von PlayStation vorbei, den Link zur besagten Liste findet ihr hier.

Aber welche Spiele erwarten uns denn in diesem Jahr? Einen perfekten Überblick über die größten Titel erhaltet ihr hier in unserer Zusammenfassung:

Mega-Jahr für PS5: Diese Spiele-Highlights erwarten uns 2022

PlayStation wählt schon jetzt die Top-Games 2022

Wenn es nach Sony geht, sollte die PlayStation-Community insbesondere folgende Titel auf dem Schirm haben:

Während demnach einige echte Brocken wie „God of War Ragnarök“ oder „Horizon Forbidden West“ in 2022 auf uns warten, schmiegen sich kleinere Reisen wie das Katzenabenteuer „Stray“ oder das Sequel zum Erfolgshit „Oxenfree“ wunderbar in diese Übersicht ein.

Was haltet ihr von all diesen Titeln? Freut ihr euch auf einen Blockbuster- oder einen Indie-Titel ganz besonders? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen und diskutiert mit uns über eure Vorfreude aufs PlayStation-Jahr 2022!