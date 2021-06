Tiny Tina’s Wonderlands angekündigt: Die magische Fantasy-Version von Borderlands

Tiny Tina’s Wonderlands lautet der Titel des neuen Games der „Borderlands“-Macher von Gearbox. Und der Apfel fällt wirklich nicht allzu weit vom Stamm: Betrachtet man das neue Game genauer, fallen nicht nur die optischen Ähnlichkeiten zu Borderlands auf, sondern auch die Parallelen zu Gameplay und Humor – all das garniert mit einer Prise Dungeons & Dragons.

Tiny Tinas Wonderlands: Borderlands als Fantasy-Rollenspiel

Mit „Tiny Tina’s Wonderlands“ erscheint kein DLC zu Borderlands 3, sondern ein völlig eigenständiges Spiel. Der Standalone wurde beim aktuellen Summer Game Fest offiziell angekündigt und in einem ersten knalligen Trailer präsentiert. Wonderlands stellt hierbei einen beliebten, bereits existierenden „Borderlands“-Charakter in den Mittelpunk der farbigen Handlung: die 13-jährige Tiny Tina.

Worum geht es in dem Loot-Shooter? In dem mittelalterlich angehauchten Fantasy-Tabletop-Reich müssen Spieler*innen eine Möglichkeit finden, den Dragon Lord zu besiegen, indem sie schießen, looten, bomben und zaubern, was das Zeug hält. Statt nur mit klassischen „Borderlands“-Waffen zu ballern, gibt’s zusätzlich Magie, Nahkampfwaffen wie Schwerter, Einhörner, Feen, Ritter, Drachen und eine gute Prise des typisch überzeichneten Humors.

Verschiedene Spielmodi: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Spielende in den Shooter eintauchen können: Koop- für bis zu vier Spieler storybasierte Kampagne wiederholbare Endgame-Inhalte

Statt in eine dystopischen Zukunft verschlägt es uns also in eine chaotische Fantasy-Welt, in der ein Held nach verschiedenen Klassen erstellt werden kann und auf verschiedenen Wegen hilfreiche Beute gesammelt werden kann.

Gearbox-Gründer Randy Pitchford und ausführender Produzent von Tiny Tinas Wonderlands:

„Wonderlands ist der Höhepunkt von mehr als einem Jahrzehnt, in dem Gearbox Software mit Unterbrechungen an der Entwicklung eines Rollenspiel-Shooters in einem Fantasy-Universum gearbeitet hat. Für mich ist ein Traum wahr geworden, in dem man mit richtigen Borderlands-Waffen gegen Drachen, Skelette, Kobolde und mehr in einer originellen Fantasy-Welt kämpfen kann, die sich Tiny Tina, die tödlichste Dreizehnjährige der Galaxis , ausgedacht hat, und das in einem vollwertigen AAA-Videospiel.“

Besetzung von Tiny Tina’s Wonderlands

Für den kommenden Shooter wurden einige namhafte Schauspieler*innen engagiert, die den einzelnen wahnwitzigen Charakteren Leben einhauchen:

Tiny Tina: Ashly Burch (Aloy in „Horizon Zero Dawn“)

Ashly Burch (Aloy in „Horizon Zero Dawn“) Captain Valentine : Andy Samberg (Jacob „Jake“ Peralta in „Brooklyn 99“)

: Andy Samberg (Jacob „Jake“ Peralta in „Brooklyn 99“) Dragon Lord : Will Arnett (BoJack Horseman in „BoJack Horseman“)

: Will Arnett (BoJack Horseman in „BoJack Horseman“) Roboter Frette: Wanda Sykes (Shuli Kucerac in „The Other Two“)

Tiny Tina aus Borderlands 2-DLC

Wem Tina bekannt vorkommen sollte, hat wahrscheinlich Zeit mit dem „Borderlands 2“- Kampagnen-DLC „Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep“ (2013) verbracht. Darin lernen wir Tiny Tina erstmalig als Spielleiterin einer von ihr erdachten Fantasy-Welt kennen, in die wir in „Tiny Tina’s Wonderlands“ nun als vollwertiges Standalone eintauchen können.

In „Dungeons & Dragons“-Manier verändert Tina mit ihren Entscheidungen hier die Welt im Laufe der Geschichte, wie das Aussehen von Orten oder schafft neue Charaktere und Bosse.

Wann wird Tiny Tina’s Wonderlands erscheinen? Der Release auf für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC für das Spiel ist für Anfang 2022 geplant.