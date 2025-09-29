PS5 Pro kommt 2025 – Neuer DualSense V3 mit austauschbarem Akku!

Ein weiterer Bericht über das neue PlayStation 5 Pro Modell hat seinen Weg ins Internet gefunden. Diese Quelle behauptet zudem, dass Sony an dem DualSense V3 Controller arbeitet, der eine wesentliche Verbesserung in Bezug auf die Akkulaufzeit mit sich bringen soll.

Technische Details der PS5 Pro

Was sind die Neuerungen der PS5 Pro? Die PlayStation 5 Pro, die im November 2024 auf den Markt kam, bietet eine schnellere GPU, verbesserte Ray-Tracing-Funktionen und eine AI-gestützte Upscaling-Technologie. Laut aktuellen Berichten soll eine neue Variante mit der Modellnummer CFI-7121 in Arbeit sein. Diese Revision wird als geringfügige Überarbeitung beschrieben, die effizienter im Stromverbrauch sein soll, mit einer um etwa 3 % niedrigeren Leistungsaufnahme.

Die PS5 Pro bietet eine Vielzahl an Hardware-Features, darunter eine speziell angepasste SSD für schnelles Daten-Streaming, einen AMD-Grafikprozessor, der Auflösungen bis zu 8K unterstützt, und die Tempest Engine für 3D-Audioeffekte. Das Ziel dieser Hardwareverbesserungen ist es, die Ladezeiten zu reduzieren und ein flüssigeres Spielerlebnis zu gewährleisten.

Neuerungen beim DualSense V3

Welche Änderungen bringt der DualSense V3 Controller mit sich? Der DualSense V3 Controller wird erstmals mit einem wechselbaren Akku ausgestattet sein. Dies stellt eine bedeutende Änderung im Vergleich zu den bisherigen Modellen dar, die fest eingebaute Akkus hatten. Diese Neuerung soll die Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit des Controllers erhöhen.

Der DualSense Controller ist bekannt für seine Vibrationsfeedback- und analogen Steuerungen. Seit seiner Einführung hat er sich zum meistverkauften Gamepad aller Zeiten entwickelt. Mit dem neuen V3 Modell plant Sony, diesen Erfolg fortzusetzen und den Spielern mehr Flexibilität und Komfort zu bieten.

Marktstart und Verfügbarkeit

Wann ist der geplante Release? Es wird erwartet, dass die neue PS5 Pro zusammen mit dem DualSense V3 Controller im November 2025 auf den Markt kommt. Diese Veröffentlichung kurz vor der Weihnachtszeit könnte für Sony besonders profitabel sein, da diese Periode traditionell eine hohe Nachfrage nach Elektronikprodukten verzeichnet.

Der DualSense V3 wird sowohl im Bundle mit der neuen PS5 Pro als auch separat erhältlich sein. Damit plant Sony, den Übergang zum neuen Controller-Modell sanft zu gestalten und den bisherigen DualSense Controller allmählich zu ersetzen.

Ausblick auf die Zukunft

Welche Auswirkungen haben diese Neuerungen auf den Markt? Die Einführung der PS5 Pro und des DualSense V3 könnten den Wettbewerb auf dem Konsolenmarkt weiter anheizen. Mit der verbesserten Hardware und den innovativen Controller-Features könnte Sony seine Position als führender Anbieter von Videospielkonsolen weiter festigen.

Wie siehst du die bevorstehenden Änderungen und welche Erwartungen hast du an die neuen Modelle? Teile deine Meinung in den Kommentaren!