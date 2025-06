PS5-Hit The Quarry jetzt stark reduziert – nur 9,09 € bis zum 12. Juni 2025

Der PlayStation Store hat ein verlockendes Angebot für Spieler in Deutschland parat: Der AAA PS5-Titel The Quarry ist aktuell um 87 % reduziert und kostet nur noch 9,09 €, statt der üblichen 69,99 €. Diese Aktion läuft bis zum 12. Juni 2025 und bietet somit die günstigste Gelegenheit, das Spiel auf der PS5 zu erwerben.

Was macht The Quarry besonders?

Worum geht es in The Quarry? The Quarry ist ein interaktives Horror-Drama, das von Supermassive Games entwickelt und 2022 veröffentlicht wurde. Die Entwickler sind bekannt für ihren früheren Erfolgstitel Until Dawn. The Quarry ist als geistiger Nachfolger zu verstehen und bietet ein packendes Spielerlebnis, bei dem jede Entscheidung den Verlauf der Geschichte beeinflusst.

Das Spiel erzählt die Geschichte einer Gruppe von neun Betreuern, die am letzten Tag ihres Sommercamps eine Party veranstalten. Doch die Feier nimmt schnell eine düstere Wende, als die Teenager von blutdürstigen Einheimischen und noch gefährlicheren Bedrohungen gejagt werden. Spieler erleben eine filmische Erzählung, in der jede Entscheidung zählt.

Bewertungen und Nutzererfahrungen

Wie wird The Quarry von Kritikern und Spielern bewertet? Bei seiner Veröffentlichung erhielt The Quarry gemischte Kritiken, wobei es auf Metacritic Bewertungen in den 70er-Bereich schaffte. Spieler hingegen zeigten sich wohlwollender: Auf dem PlayStation Store hat das Spiel eine durchschnittliche Bewertung von 4,26 von 5 Sternen, basierend auf über 14.000 Nutzerrezensionen. Auf Steam erhält es eine positive Bewertung von 82 % nach mehr als 11.000 Bewertungen.

Die fesselnde Atmosphäre, gepaart mit der Möglichkeit, den Verlauf der Geschichte durch eigene Entscheidungen zu beeinflussen, macht The Quarry zu einem Muss für Fans von interaktiven Horror-Spielen.

Spielzeit und Wiederspielwert

Wie lange dauert es, The Quarry zu spielen? Spieler, die das Spiel einmal durchspielen, können mit einer Spielzeit von etwa 9 bis 11 Stunden rechnen. Wer jedoch alle Facetten des Spiels erkunden und 100 % erreichen möchte, muss mit 30 bis 35 Stunden Spielzeit rechnen. Die verschiedenen Enden und Entscheidungsmöglichkeiten bieten einen hohen Wiederspielwert.

Wichtig für PS5-Spieler: Das Spiel ist mit einer „M“ für „Mature“ Altersfreigabe versehen, was auf den düsteren und erwachsenen Inhalt hinweist. Besitzer einer PS5 Pro sollten keine speziellen Verbesserungen erwarten, da im PlayStation Store keine PS5 Pro Upgrades erwähnt werden.

Ein zeitlich begrenztes Angebot

Warum sollte man dieses Angebot nicht verpassen? Die derzeitige Preisreduktion stellt die beste Gelegenheit dar, The Quarry auf der PS5 zu erwerben. Ein solch niedriger Preis war bisher weder auf der PS5 noch auf anderen Plattformen wie Xbox oder Steam verfügbar. Spieler sollten sich beeilen, da das Angebot nur bis zum 12. Juni 2025 gilt.

Was hältst du von diesem Angebot? Hast du The Quarry schon gespielt oder planst du, es zu kaufen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!