PS5: Händler kündigen 4. Welle an Bestellungen an

Ihr habt noch immer keine PS5 bekommen, hofft aber darauf, dass ihr in diesem Jahr noch an eine kommt? Ihr könntet Glück haben, denn einige Händler haben eine neue Möglichkeit angekündigt, Next-Gen-Konsolen bestellen zu können.

Es wird wieder PS5-Konsolen zu bestellen geben

Wie die Kollegen von Gameswirtschaft in Erfahrung gebracht haben, wird es eine 4. Welle an Bestellmöglichkeiten für die PS5 geben – und zwar noch in diesem Jahr. Es steht allerdings noch nicht fest, wann es genau so weit sein wird. Allerdings haben folgende Händler bekannt gegeben, in Kürze weitere Konsolen anzubieten:

Ob auch Amazon, MediaMarkt und Saturn mit dabei sind, ist noch nicht klar. Bei Amazon erscheint es aber wahrscheinlich, dass es neue Konsolen geben wird. MediaMarkt und Saturn jedoch müssen erst mal die bisher bestellten Konsolen ausliefern.

Ihr werdet die neuen PS5-Konsolen wieder nur online bestellen können. Das wiederum bedeutet, dass sich die sogenannten Scalper sicher gleich wieder über die verfügbaren Exemplare hermachen, um sie für einen teureren Wiederverkauf mit Bots schnell aufzukaufen. Sobald die 4. Welle startet, müsst ihr also sehr schnell sein.