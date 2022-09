Neues Bundle erhältlich: PS5 mit Call of Duty: Modern Warfare 2 vorbestellen – Preorder-Guide

Vor kurzem konnte Call of Duty: Modern Warfare 2 in der offenen Beta getestet werden. Wer danach oder generell Lust auf das Spiel bekommen hat, kann sich auf ein kleines Extra von Sony freuen. Der Entwickler hat zur Veröffentlichung des Spiels ein neues Bundle angekündigt. Wo ihr es vorbestellen könnt, erfahrt ihr in diesem Preorder-Guide.

Modern Warfare 2 Bundle vorbestellen

Nachdem es bereits für FIFA 23 und Horizon: Forbidden West ein solches Angebot gab, hat Sony jetzt mit Modern Warfare II ein weiteres Bundle mit Spiel und PS5-Konsole angekündigt. Erhältlich ist das Bundle bisher nur bei PlayStation Direct.

Ihr könnt das Paket nicht direkt vorbestellen. Auf PlayStation Direct müsst ihr euch anmelden und auf eine Warteliste setzen lassen. Wie bei der normalen Liste für die PS5, bekommt ihr eine Einladung per Mail zugeschickt, die es euch ermöglicht ein Bundle zu kaufen. Hier findet ihr den Link zum Anmelden:

Was kostet das Bundle? Das Paket aus PS5 und Call of Duty kostet euch insgesamt 619,99 Euro. Was alles im Preis enthalten ist, entnehmt ihr der folgenden Liste:

PlayStation 5-Konsole

DualSense Wireless Controller

Sockel

HDMI-Kabel

Netzkabel

USB-Kabel

Printmaterialien

ASTRO’s PLAYROOM als vorinstalliertes Spiel

Gutschein für die Vollversion von Call of Duty: Modern Warfare II (Cross-Gen-Bundle)

Inhalt des Bundles aus PS5 und Modern Warfare II.

Das Bundle erscheint ab dem Release des Spiels. Der Shooter wird ab dem 28. Oktober 2022 bei allen gängigen Händlern zum Kauf angeboten. Wo ihr das Game bereits jetzt vorbestellen könnt, erfahrt ihr in unserem Preorder-Guide.

Was erwartet euch in Call of Duty: Modern Warfare 2?

Mit der Taskforce 141 erledigt ihr verschiedene Operationen. In der Einzelspieler-Kampagne erwarten euch viele bekannte Gesichter aus den vorherigen Teilen. Zudem wird es einen Multiplayer geben, der mit neuen Grafiken und verbessertem Gameplay glänzt. In einem Special-Ops-Modus erwartet euch zudem ein taktisches Koop-Gameplay. Es sind bereits weitere kostenlose Inhalte angekündigt.