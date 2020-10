Der Onlineversandhandel Otto hat derzeit ein besonders cooles Angebot für alle Nintendo- und Pokémon-Fans oder die, die es noch werden möchten.

Aktuell könnt ihr eine Nintendo Switch Lite, inklusive Pokémon Schild und eine kleine Pokémon-Figur (Starter der 8. Generation) für günstige 229 Euro erwerben.

Otto-Angebot: Jetzt bei der Nintendo Switch Lite sparen!

Es handelt sich hierbei um ein spezielles Angebot der Woche, das am heutigen Montag an den Start gegangen ist. Dieses Paket gibt es in dieser Form also nur bei Otto und nur in dieser Woche.

Außerdem hat das den Vorteil, dass ihr von der beliebten Otto-Ratenzahlung Gebrauch machen könnt. Ihr könnt die Konsole also heute kaufen und sie beispielsweise in 12 Monaten abzahlen, indem ihr rund 21 Euro pro Monat bezahlt. Wenn das für euch eine Alternative zum Sofortkauf darstellt, seid ihr bei Otto richtig aufgehoben.

Wenn ihr mehr über Pokémon Schild erfahren möchtet, lest unseren Test zum Spiel durch, den wir euch hier verlinken:

Pokémon Schwert und Schild im Test: Ein Pflichtkauf für jeden Pokémon-Fan?