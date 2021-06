Die Lage rund um die PS5-Verfügbarkeit ist weiterhin alles andere als zufriedenstellend. Viele Spieler*innen warten seit dem Launch Ende des vergangenen Jahres darauf, dass sie die Sony-Konsole endlich bestellen können. Zwar ist die PlayStation 5 mal hier und da kurze Zeit verfügbar, wer aber nicht außerordentlich schnell ist und dazu noch eine große Portion Glück hat, der gelangt nicht einmal auf die oft völlig überlasteten Händlerseiten.

Kommt bald ein PS5-Bundle mit Ratchet and Clank?

Besser macht es da auch nicht das Gerücht um ein neues, offizielles PS5-Bundle, bei dem sich der kommende PlayStation 5-Exklusivtitel Ratchet and Clank: Drift Apart im Gepäck befindet. Zwar hat Sony ein solches Bundles bislang nicht offiziell angekündigt, doch bereits seit letzter Woche ist im Internet ein Bild des beschriebenen Bundles gesichtet worden, das von einem französischen Händler stammt.

Für knapp 600 Euro gibt es demnach in Kürze ein Bundle mit der PS5 sowie Ratchet and Clank. Der Betrag scheint recht hoch zu sein, da die PS5 mit Laufwerk eine UVP von 500 Euro aufweist und der PS5-Titel sicherlich nicht für 100 Euro angeboten wird. Möglicherweise handelt es sich dabei also noch um einen Platzhalter, der zum Release des Bundles aktualisiert wird. Insider gehen bei diesem Bundle eher von einem Preis in Höhe von 569,99 Euro aus, was dem Preis der Konsole sowie dem Spiel genau entsprechen würde.

INFO StationOfPlay ! La PS5 aura bien son pack avec #RatchetAndClank ce 11/06 (comme je vous l'ai annoncé auparavant) ! Le prix devrait tourner autour de 569,99€ ! Le jeu semble être en version physique à l'intérieur du bundle !

Ventes à venir ici ► https://t.co/FcUizSfZ2m https://t.co/lf4ImVEuYb pic.twitter.com/8b264gegCp — StationOfPlay (@StationOfPlay) June 7, 2021

An der generellen Verfügbarkeit der PlayStation 5 ändert allerdings auch ein solches Bundle nicht. Doch offensichtlich möchte Sony der PS5 also auch dem kommenden Exklusivtitel kurz vor dem Release eine weitere Plattform bieten und Werbung dafür machen.

„Ratchet and Clank: Drift Apart“ erscheint am 11. Juni 2021 exklusiv für PS5.