PS4- und PS5-Spiel wird 2025 eingestellt – Serverabschaltung im September

Ein PS4– und PS5-Konsolenexklusivspiel wird etwas mehr als ein Jahr nach seiner Veröffentlichung eingestellt. Das Spiel, um das es geht, ist Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth Battle Chronicle, ein Action-RPG von Team Caravan und Aiming. Ursprünglich im Jahr 2023 für PC und Smartphones erschienen, kam es erst 2024 über den PlayStation Store auf die PS4 und PS5.

Einstellung der Dienste im September 2025

Warum wird das Spiel eingestellt? Obwohl kein offizieller Grund für die Einstellung genannt wurde, liegt es offensichtlich an den Kosten. Serverservices sind teuer und das Spiel hat weder auf PlayStation noch auf anderen Plattformen gut abgeschnitten. Daher werden alle Versionen eingestellt.

Am 29. September 2025 werden die Server abgeschaltet, was das Spiel auf PS4 und PS5 unspielbar machen wird, da diese Versionen keine Offline-Funktionalität bieten. Die PC- und Smartphone-Versionen behalten zwar einige Offline-Funktionen, aber auch dort wird der Online-Support enden.

Letzte Verfügbarkeit im PlayStation Store

Wie lange bleibt das Spiel noch im PlayStation Store? Normalerweise werden Spiele lange vor ihrem Abschaltdatum aus dem Verkauf genommen. Da das Spiel jedoch kostenlos ist, bleibt es bis zur Abschaltung am 29. September 2025 verfügbar. Danach wird es auch nicht mehr zum Download bereitstehen.

Für diejenigen, die an den geplanten Events bis zur Abschaltung interessiert sind, gibt es einen vollständigen Zeitplan, der die verbleibenden Aktivitäten auflistet.

Reaktionen und Danksagung

Wie haben die Entwickler auf die Abschaltung reagiert? In einer offiziellen Erklärung äußerten Team Caravan und Aiming ihren aufrichtigen Dank an alle Spieler für die anhaltende Unterstützung. Sie entschuldigten sich für die Unannehmlichkeiten und baten um Verständnis für die Entscheidung, den Service einzustellen.

„Wir möchten unseren aufrichtigen Dank an alle Spieler für ihre fortwährende Unterstützung aussprechen. Wir entschuldigen uns zutiefst für diese Ankündigung und etwaige Unannehmlichkeiten, die sie verursachen könnte. Wir sind wirklich dankbar für die Unterstützung, die wir während der gesamten Spielzeit erhalten haben.“

Zukunft des Spiels auf anderen Plattformen

Gibt es Zukunftspläne für das Spiel auf anderen Plattformen? Aktuell gibt es keine Ankündigungen über eine Fortsetzung oder ein ähnliches Spiel von den Entwicklern. Die Fans müssen abwarten, ob Team Caravan und Aiming in Zukunft ein neues Projekt ankündigen werden.

Was denkst du über die Einstellung des Spiels? Hinterlasse uns deine Gedanken und Kommentare unten!