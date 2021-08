PS Plus im September 2021: Sind das wirklich die ersten Gratis-Spiele?

Der Monat neigt sich wieder dem Ende zu und damit wird es wieder interessant, welche Spiele kostenlos bei PS Plus im September 2021 angeboten werden. Da die Ankündigung noch fast eine Woche auf sich warten lässt, ist die Gerüchteküche heiß am Brodeln und gleich mehrere Leaks wurden bereits direkt oder indirekt verneint.

PS Plus im September 2021: Die ersten Leaks stimmen nicht

Normalerweise wäre gestern bereits die Enthüllung der neuen Spiele bei PS Plus gewesen. Da aber der 31. August auf einen Dienstag fällt, werden die PS Plus-Titel erst am 1. September bekannt gegeben und erscheinen dann am 7. September. Da die Enthüllung noch etwas auf sich warten lässt, gibt es gleich mehrere Leaker, die jetzt auf sich aufmerksam gemacht haben.

Entwicklerstudio meldet sich zu Wort: Der erste Leak kam über Twitter und hat als Line-up die Spiele The Medium, Haven und Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 vorhergesagt. Gerade die ersten beiden sind bereits auf dem Game Pass erhältlich und somit keine Unbekannten, wenn es um Abo-Dienste geht.

Zum Horrorspiel „The Medium“ hat sich dann aber kurze Zeit später ganz offiziell das Studio gemeldet und den Leak verneint:

Yes, we confirm that: The Medium on PS5 will not be available in PS+ ! https://t.co/92uqAdg171 — Bloober Team (@BlooberTeam) August 23, 2021

Ist damit der gesamte Leak als Ente entlarvt? Noch nicht ganz, da Bloober Team natürlich nur über ihr eigenes Spiel urteilen kann. Trotzdem wird der Leak damit deutlich unglaubwürdiger.

Ein zweiter Leak kam über den Branchenkenner und Videospieljournalist Nick Baker, besser bekannt als shpeshal_nick, der in den letzten Monaten mit seiner PS Plus-Vorhersage immer richtig lag. Aber er hat diesen Monat augenscheinlich daneben gegriffen, war sich jedoch von Beginn an nicht ganz sicher, ob es wirklich stimmt. Laut ihm sollte nämlich Jett: The Far Shore, ein Erkundungsspiel im Weltraum-Setting, im September bei PS Plus dabei sein.

I’m still awaiting confirmation, but I think Jett might be one of the PS Plus games for Septemberhttps://t.co/oTakWxNWug — Nick (@Shpeshal_Nick) August 25, 2021

Im Rahmen der gamescom Opening Night Live wurde das aber zunächst einmal ebenfalls sehr unwahrscheinlich. Denn das Sci-Fi-Spiel erscheint am 5. Oktober 2021. Nicks Leak könnte aber doch noch in Erfüllung gehen, da „Jett“ nämlich im Oktober am ersten Dienstag des Monats erscheint. Damit wäre das Spiel der perfekte Kandidat als erstes PS-Plus-Spiel für den übernächsten Monat.

Bis zur endgültigen Enthüllung für PS Plus im September bleiben noch ein paar Tage. Bis dahin könnt ihr euch, wenn noch nicht geschehen, die August-Spiele sichern.