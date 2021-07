PS Plus: Letzte Chance die Spiele für Juni 2021 zu aktivieren!

Die kostenlosen PS Plus-Spiele sind nur noch heute da!

Abonnent*innen erhalten im Juni 2021 insgesamt 3 Spiele

Die neuen Spiele erscheinen am 6. Juli 2021

Falls ihr ein aktives Abonnement von PlayStation Plus besitzt, solltet ihr euch jetzt lieber beeilen. Denn die aktuellen Gratis-Games via PS Plus gibt es nur noch heute. Danach verschwinden sie aus dem Programm und können nicht mehr rückwirkend aktiviert werden.

Heißt, wenn ihr euch die kostenlosen Spiele im Juni 2021 sichern möchtet, solltet ihr lieber ganz schnell zuschlagen!

PS Plus: Gratis-Spiele vom Juni 2021

Aber welche Spiele gibt es für die PS Plus-Bibliothek im Juni 2021? Ein Blick auf die nachfolgende Liste verrät, ob etwas für euch dabei ist.

Das sind die PlayStation Plus-Titel im Juni 2021:

Star Wars: Squadrons (PS4)

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4)

Operation Tango (exklusiv für die PS5)

PS Plus: Kostenlose Spiele im Juli 2021

Bedenkt, dass ihr sie nicht herunterladen braucht. Ihr könnt sie ganz entspannt aktivieren und sie zu einem späteren Zeitpunkt laden oder so einfach eure Bibliothek weiter ausbauen. Aber welche Spiele gibt es danach im kommenden Monat? Ist etwas Schönes dabei?

Das sind die PlayStation Plus-Titel im Juli 2021:

Solltet ihr den Dienst bislang noch nicht getestet haben, könnt ihr hier eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erwerben:

©Focus Home Interactive/SIE/PlayCentral-Bildmontage